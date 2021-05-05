李志强展示自己收藏的铁路“老物件”。 受访者供图

人民网北京5月5日电 （黄盛）各式各样的火车信号灯、国内外列车时刻表、各地旧火车票、广播喇叭、铁路铭牌、稽查证……走进石家庄车辆段配件车间轮轴工李志强的家，上千件铁路“老物件”，让家里像是一个微型铁路博物馆。

今年52岁的李志强，自2005年起，对火车信号灯“着了迷”，与铁路上的“老物件”结了缘。“衣食减，藏品添。风餐露宿因缘见，苦辣酸甜心坦然。”说起收藏铁路“老物件”，李志强笑着说，从1985年到石家庄车辆段参加工作，自己经历了我国铁路新旧技术的更新换代，随着铁路上的“老物件”越来越难见到，他就萌生了收藏的想法。

李志强收藏的信号灯。 受访者供图

“起初与铁路有关的东西我都收集起来了，后来发现很少有人收集信号灯，我渐渐地就有了收藏的方向，尤其青睐那些有年份的信号灯。” 李志强一边介绍一边拿起一盏信号灯说：“眼下收藏了六十多盏信号灯，其中这个可以追溯到清末民初烧煤油的调车信号灯，你看它的外形像一个塔，显示蓝色就代表禁止进入。”

除了挂在车上的信号灯，还有手动信号灯。“就是手动给信号，通过来回转动拨片儿调出不同颜色的灯光。”李志强边说边拿起信号灯挨个儿演示，不管是哪种类型的信号灯，他操作起来都十分熟练。

尽管已经收藏了这么多信号灯，但李志强表示，仍有一些类型的信号灯自己还未收集到。“比如水鹤灯，它可以当照明灯使用，是给火车水箱加水时用的，目前还没见到过。”

家里放这么多铁路“老物件”不会影响日常生活？面对疑问，李志强介绍说，为了放在家里不显得杂乱无章，也为了充分展示自己的藏品，他把客厅改造成了火车车厢的模样，

李志强家中一角。 受访者供图

“格局样式都是按火车车厢设计的。” 李志强打开了话匣子。“车厢”一头，挂着广播喇叭，典型的铁路标志在正中间十分显眼，另一头挂着一块“太原—石家庄—永定门”的方向牌；“车厢”两侧的墙壁，挂满了《红灯记》《铁道游击队》等主题海报，并配上了各类机车类型的介绍；在靠近阳台处，摆放着一件由手工打制的玻璃橱柜，柜子里摆满了铁路帽徽、奖章和证件；橱柜上方还装有一块投影幕布，随时可上演一部铁路题材的影片。

“从画图设计到进料装修，都是我和爱人利用休息时间完成的，花了差不多一万多块钱。”李志强从未估算过自己在“老物件”收藏上花了多少钱，但他觉得花再多的钱也值。

“就拿这些信号灯来说，其一它们不是贵金属，其二无使用价值，其三市场认知度不高，其四未列入铁路文化文物名录，但它们身上都带有一个时代的印记。以前对铁路文化物品保护意识不够，更没有这些物品展示的平台，所以很多物件都流失了。现在这些物品成了个人收藏的物件，便有了新的意义。”李志强希望这些“老物件”的最终归宿，是在一座真正的铁路博物馆里。

(责编：崔元苑、章斐然)