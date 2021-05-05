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银保监会：截至今年3月末个体工商户贷款余额同比增长29%

2021年05月05日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者杜燕飞）银保监会日前发布的最新数据显示，截至今年3月末，个体工商户贷款余额达5.4万亿元，同比增长29%，高于各项贷款增速16.4个百分点。

银保监会表示，2020年以来，银保监会及时出台实施贷款阶段性延期还本付息政策，通过续贷累计为个体工商户提供了3894亿元“无缝衔接”的资金周转支持。针对小店经济、旅游服务从业者等受疫情影响较大的个体经营者，出台信贷帮扶措施。引导银行机构为个体工商户“量体裁衣”，创新信用贷款产品，推广“无接触”金融服务。鼓励保险业为个体工商户提供延后保费缴纳等服务，对因疫情停运的营运车辆适当减免保险费用。引导保险机构适当放宽保险赔付条件，拓展赔付责任范围，通过“绿色通道”、线上对接等方式，对个体工商户实现“应赔尽赔快赔”。

同时，为解决个体工商户融资难点痛点，银保监会联合发展改革委，依托中小企业融资综合信用服务平台开展“信易贷”；联合市场监管总局，依托小微企业名录系统开展“银商合作”；联合税务总局，深入推进“银税互动”，将个体工商户纳入政策受惠范围，3月末个体工商户“银税互动”贷款余额107亿元，同比增长超过4倍。

“上述一系列措施取得了明显成效，个体工商户贷款实现了‘量增、面扩、质升、价降’，为个体工商户恢复发展、增强活力提供了坚实的金融后盾。”银保监会表示，截至今年3月末，个体工商户贷款户数达1834万户，同比增长25%；信用贷款余额8939亿元，同比增长68%；新发放的普惠型个体工商户贷款平均利率约6.2%，较2020年平均水平下降超过0.3个百分点，较2019年下降超过1.3个百分点。

业内人士认为，个体工商户虽然规模比较小、底子比较较薄，但关系社会正常生产生活的方方面面。金融支持政策和措施要保持连续性、稳定性、可持续性，稳定个体工商户信心，发挥个体工商户对稳就业、保民生的重要作用。而且从长远看，金融支持个体工商户的发展有利于畅通国内经济大循环，加快构建新发展格局。

银保监会表示，下一步，将延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，并将政策适用范围扩大覆盖货车司机、出租车司机、网店店主等个体经营者。将围绕普惠型小微企业贷款“两增”目标，持续加大个体工商户贷款投放力度，不断拓展贷款覆盖面。强化科技赋能提高服务效率，改进业务审批和风险管理，开发小额信用贷款产品，提高服务长尾客户的效率。丰富普惠型保险产品业务，深化银保合作机制，探索创新符合个体工商户实际的保单融资产品。推动建设完善信用信息和金融服务平台，加强“信用画像”和融资对接服务等。

(责编：崔元苑、章斐然)

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