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首届消博会5月10日向社会公众开放 “买买买”将享受哪些优惠？

2021年05月05日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者杜燕飞）首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）将于5月7日至10日在海南国际会展中心举行。今日10时起，消博会第三批1.5万张社会公众开放日线上门票正式开售。此前，第一批、第二批社会公众开放日线上门票已售罄。

据消博会组委会相关负责人介绍，为满足广大观众观展需求，消博会组委会决定将5月10日设为社会公众开放日，门票售价每张20元，数量初步定为5万张，届时如果展馆容量许可，将视情增加数量。

该负责人表示，社会公众可以通过消博会官方微信小程序、消博会官方支付宝小程序、码上办事APP、中国工商银行APP、中国农业银行APP、中国银行APP、中国建设银行APP进行线上售票。

“目前消博会社会公众开放日门票仅可通过上述7种线上渠道购买，无其他售卖渠道。”该负责人表示。

据了解，为防止黄牛倒卖门票，售票系统已设置线上购票前置条件，确保实名购票，限制购票数量。通过实名验证的观众仅能为自己购买一张门票，只可同时添加一名未成年观众为其购票（需签署未成年人进入展馆承诺书）。消博会门票没有纸质票，现场须刷身份证识别人脸信息。同时，观众须保留电子门票凭证备查。

据介绍，消博会社会公众开放日门票为实名制，所有购票人信息将与全国社会信用信息共享平台进行身份信息比对，可能存在极少部分购票人信息审核不通过情况。如果发生此类情况，组委会工作人员将进行提示并为购票人办理退票手续。

那么，在首届消博会期间，参展观众“买买买”能买到哪些产品？可以享受到哪些优惠？

记者了解到，首届消博会展览总面积8万平方米。其中，国际展区6万平方米，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和综合服务五大专业展区，参展企业648家，参展品牌1319个，来自69个国家和地区；国内展区2万平方米，全国参展品牌超1200个。

据商务部副部长王炳南介绍，首届消博会期间，来自瑞士、法国、日本、美国和英国等国的众多国际品牌将举办72场活动，发布上百款新品，涵盖游艇汽车、服装、箱包、化妆品等20多个品类。从国内看，上海、福建、广东等10地将举办地方精品发布活动，如“遇见上海”“闽货精品”“粤贸全国”等活动。

值得注意的是，近日，财政部、海关总署、国家税务总局等部门公布了首届消博会展期内销售进口展品的税收优惠政策，对家具、服装、手表、照相机等展品一定限额内免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

“境外展品在展期内的免税政策已经出台，参展观众购买相关进口展品均能享受免税优惠。”王炳南说。

同时，海南新的离岛旅客免税购物政策去年7月1日开始实施，免税购物额从3万元提高到10万元，免税品种从38种提高到45种，并取消了单件商品8000元的免税限额规定。

王炳南表示，在首届消博会举行期间，海南省以外观众可到海口、三亚的免税店购买10万元的免税商品。为配合消博会和消费促进月活动的开启，海南各免税店将开展丰富多样的打折促销活动，提供免税以外的优惠。

“消博会是国内首个以消费精品为主题的国家级展会，通过这个平台，让中国老百姓在自家门口就能买到高质量商品，享受高水平服务，这是最直接、最实在的为民举措。”王炳南表示。

(责编：崔元苑、章斐然)

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