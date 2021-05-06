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截至今年一季度末

我国可再生能源发电装机达9.48亿千瓦

2021年05月06日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月5日电  （记者丁怡婷）记者日前从国家能源局获悉：截至今年一季度末，我国可再生能源发电装机达到9.48亿千瓦。其中，水电装机3.71亿千瓦（其中抽水蓄能3179万千瓦）、风电装机2.87亿千瓦、光伏发电装机2.59亿千瓦、生物质发电装机3148.5万千瓦，我国可再生能源装机规模稳步扩大。

　　从新增装机分布看，一季度全国风电新增并网装机526万千瓦，中东部和南方地区占比约54%，“三北”地区占46%，风电开发布局进一步优化；光伏新增装机533万千瓦，其中，光伏电站252万千瓦、分布式光伏281万千瓦。

　　同时，可再生能源发电量持续增长。一季度，全国可再生能源发电量达4754.7亿千瓦时。风电和光伏发电消纳利用水平整体较高，一季度，风电平均利用率96%，较上年同期提高0.7个百分点；光伏发电平均利用率97.5%，较上年同期提高0.75个百分点；水能利用率约98.95%，较上年同期下降0.79个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月06日 15 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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