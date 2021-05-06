本报北京5月5日电 （记者张天培）截至5月5日17时，“五一”假期全国接报涉及人员伤亡的交通事故起数和死亡人数同比分别下降65.3%、49.5%，发生一次死亡5人以上交通事故1起、同比减少1起，未发生重特大道路交通事故。全国主干公路总体通行有序，除个别路段因流量集中导致排队缓行外，未发生长时间大范围交通拥堵。

为确保假期道路交通安全，广大交警辅警围绕易肇事肇祸的重点时段、重点路段、重点车辆、重点违法，最大限度将警力、装备投入一线，深入开展货车超载违法治理、城市工程运输车治理、公路违法超员和违法载人专项治理、拼车包车超员治理、接送学生车辆严重违法治理、酒驾醉驾治理“六大整治行动”。采取网上巡查与路面巡查相结合、视频指挥与一线巡逻相结合的模式，加大对“两客一危一货一面”等重点车辆的安全管控力度，严管严查突出违法行为，保障交通安全。据统计，各地公安交管部门现场查处“三超一疲劳”、酒驾醉驾等严重交通违法11万余起，有力确保了道路交通安全形势平稳。

针对“五一”假期交通出行量猛增的实际，各地公安交管部门强化与交通运输、文旅部门以及高速公路经营管理单位的沟通协作，加强流量监测，加大用警力度，提前排查易拥堵点段，严守主要节点和瓶颈路段，一路一预案、一点一方案，全力做好疏堵保畅工作。特别是针对热门景区商圈、大型活动场所周边道路，会同有关部门加强停车管理，强化指挥疏导。

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 14 版）

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