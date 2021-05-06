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“五一”假期

发送旅客2.67亿人次
国内旅游达2.3亿人次

2021年05月06日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“五一”假期，游客在新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县罗布湖体验垂钓。
　　李 飞摄（人民视觉）

　　本报北京5月5日电 （记者严冰）今天记者从交通运输部获悉，“五一”假期，全国预计共发送旅客2.67亿人次，日均5347.4万人次，比2020年同期日均增长122.2%。国内疫情防控成效显著，广大旅客出行需求得到集中释放。假期首日全国铁路发送旅客1882.6万人次，较2019年同期增长9.2%，创下单日旅客发送量新高；全民航假期间预计共运输旅客866万人次，比去年同期大幅增长173.9%，与2019年同期基本持平。

　　本报北京5月5日电 （记者赵珊）记者5日晚从文化和旅游部获悉：统计显示，“五一”假期全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。今年正值建党一百周年，红色主题游备受欢迎。疫情常态化下，游客主动错峰出行，三四线城市逐渐成为出游目的地。

(责编：杨光宇)

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