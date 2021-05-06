本报记者 汪文正

移动互联网的发展，对网吧产生了严重冲击。图为日前在陕西西安举办的“我要上全运”电子竞技公开赛上，来自西京学院的电竞队员正在进行《和平精英》表演赛。

新华社记者 刘 潇摄

电竞的火爆，在一定程度上带动了网吧的生意，许多年轻人组队来网吧“开黑”。图为今年3月23日，上海LPL英雄联盟电竞比赛现场。

陈玉宇摄（人民视觉）

“你多久没去网吧了？”不少人遇到这个问题时，给出的答案都是“一年以上”，有些人甚至已经记不清确切的时间。不论是上有老、下有小的“80后”，走上工作岗位不久的“90后”，还是更青睐手机游戏的“00后”，网吧都已是稍显陌生的事物了。

身边的网吧在减少，这不仅是个别人的感受。天眼查数据显示，2020年，网吧相关企业吊销数量为3638家，注销数量为9250家，倒闭的共有12888家。

网吧都去哪儿了？这个行业有哪些改变？正在做什么样的调整？听听消费者和从业者怎么说。

网吧越来越少了

在北京市海淀区某高校大门外不远处，一家网吧大门紧锁，人去屋空。

“这家网吧不温不火了几年，最后还是没经受住疫情冲击，倒闭了。”正在该校读博士的高伟回忆起网吧的“黄金时代”，唏嘘不已：“我刚上本科的时候，这家网吧每晚爆满，机房里人头攒动、烟雾缭绕，去晚了根本没有座位！”

高伟目睹了这家网吧从繁荣走向凋敝。“这家网吧的主要客户群是附近的大学生，不知从什么时候开始，同学们来得少了。疫情期间学校搞封闭式管理，网吧彻底没了客源。”

同样是在这所高校附近，陈涛的网吧正在苦苦支撑。“我这家店开了近20年，设备更新了好几轮，店名也换过，从没想过不干。但疫情让我认识到，这个行业恐怕已经成为夕阳行业了。”

陈涛介绍，经营一家网吧所需投资很大，包括购置设备、装修等，设备折旧很快。设备升级需要高投入，流行的游戏每隔几年就换一拨，没几年就要彻底更新换代。此外，房租、电费、网费、设备维护、卫生、消防等都是不小的花销。“眼下能维持就维持，实在干不下去就盘出去。”陈涛说。

要么关门歇业，要么勉强支撑，已经成为网吧行业的真实写照。

企查查数据显示，截至今年4月底，全国存续的网吧相关企业有12万余家，登记状态为吊销、注销的网吧相关企业各达4.1万余家和10.4万余家。

过去网吧主营的游戏需求正由电脑端转向手机端。中国音像与数字出版协会游戏出版工作委员会发布的《2021年度第一季度中国游戏产业报告》显示，今年一季度，中国游戏市场销售实际收入为770.35亿元，其中移动端游戏（即手机游戏）收入达588.3亿元，占领了超2/3的市场份额，远超网页游戏和客户端游戏（指需下载客户端、在电脑上运行的游戏）。

二手商品市场的新动向也从侧面印证了网吧行业的萧条。在某著名线上交易平台，记者检索发现了大量二手电脑整机、电竞椅、游戏鼠标等被网吧抛售的设备。多数商品维护状态不错，出售者特意标注了性能，如“电脑配置能满足‘吃鸡’（一种射击类游戏的俗称）”等；价格也很便宜，有些七八成新的高配置整机售价不到1000元。线上客服人员表示，这类商品来自停业网吧，成色好、货源足，如果买得多还可以更便宜。

在陈涛看来，网吧行业的萧条是不可避免的。“网吧的主要客源是年轻人，特别是空闲时间多、消费能力强的大学生群体。以前大学生还爱来上网，这一带高校多，养活了周边大大小小几十家网吧。现在各种娱乐手段越来越多，社交、多人游戏等功能在手机上就能实现，大学生没那么爱去网吧了。”陈涛说。

在家“冲浪”，体验更好

网吧的凋敝，原因主要来自需求端。

曾几何时，更加流畅的网速和相对便宜的价格，是消费者到网吧“冲浪”的主要动力。近年来，家用电脑普及和互联网提速降费，削弱了上述动力。

“我是2012年考上大学的。当年我和身边很多同学填报高招志愿、查询高考成绩都是在网吧完成的。”高伟说，早年间不论是家用宽带还是单位、学校所用的有线网络，资费高、网速慢，可靠性也比较差，“那时能上网的家庭还要靠拨号上网，有些家庭没有电脑，遇上一些需要在网上完成的重要事情就必须去网吧。”

“这几年，校园网速度越来越快、资费越来越低。不少同学还自己在宿舍组装整机，自然就没什么去网吧的必要了。”高伟说。

网络提速降费降低了高质量网络服务的门槛。工信部公布数据显示，2015年网络提速降费实施以来，中国固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过95%。企业宽带和专线单位带宽平均资费降幅超过70%，各项降费举措年均惠及用户逾10亿人次，累计让利超过7000亿元。

“开展提速降费以来，国内网络建设和信息产业发展发生了巨大变化，网络范围覆盖之广、网络传输速度之快、网络资费水平之低、网络经济发展之强四个方面实现了全球领先。”国务院国资委财管运行局副局长刘绍娓说。

一些网吧设法用更高端的设备留住消费者。“大屏幕曲面显示器、高端机械键盘和游戏鼠标、四核四线程的处理器、环绕立体声音响，能保证客人的极致游戏体验。这些设备刚买了没两年，还有七八成新！”陈涛说。

但如今，高性能电脑和高端配套设备的吸引力也在减弱。

“早就不去网吧了。你看我自己攒的这台机器，花销不到5000元，性能比网吧那些新机还好。”在“攒机发烧友”张迅看来，自己淘换组件、组装电脑，不仅性价比更高，还能在家享受不逊于网咖冲浪的体验。“我自己上网买了电竞椅、机械键盘、游戏鼠标和音响等配套设施，有些是二手的，但样样不输网吧水平。”张迅说。

近年来，“攒机”逐渐成为潮流，不少年轻人选择购买计算机组件，自行组装成整机使用，不仅价格比购买整机便宜，性能上也满足了使用需要。

七八成新的显示器、CPU主板、处理器、显卡，卖主自己动手攒的整机……登录某著名网络论坛的“跳蚤市场”板块，记者看到不少出售二手电脑整机或组件的帖子。即使价格实惠，留言区也不乏攒机“行家”们和卖主有来有回地砍价还价。“压价的多，说明二手电脑组件市场的火热。攒机的多了，去网吧、买整机的自然也就少了。”张迅说。

从“吧”到“咖”，挖掘新需求

一些网吧尝试拓展社交属性以吸引消费者。

“在家里玩电脑再舒服，也不如和朋友们一起‘开黑’玩得嗨。”爱好电子竞技的“90后”马晓光是好几家全国连锁网吧的充值会员，常去网吧消费的他，连外出旅游、出差时也不忘体验一下所在城市的网吧。

马晓光口中所说的“开黑”，就是约上三五好友，到网吧寻找一排相连座位，一边口头交流战术，一边组队连线进行网络游戏。然而，这类需求也面临萎缩。“现在移动端的MOBA（多人在线战术竞技）类游戏越做越好，只要有手机，随便找个地方就能‘开黑’。现在，当我想去网吧时，越来越难约到人了。”马晓光说。

一些网吧并没有消失，而是改头换面继续存在。为了挖掘新的用户需求，近年来，不少网吧转型升级为“网咖”“电竞馆”“游戏吧”等。顾名思义，“网咖”兼具传统网吧的娱乐性和咖啡厅的舒适性，成功征服了不少年轻消费者的心。

“网吧打败了游戏厅，手游又打败了网吧，打败旧业态的永远是想象不到的新业态。”王磊是一家全国连锁网咖的加盟商，他所经营的门店位于浙江省杭州市，附近坐落着不少高端住宅小区和几所大学。去年夏天恢复营业后，店里的生意一直没能回到疫情发生前的水平。

王磊介绍，为寻求突围，他想了很多办法，如购置VR（虚拟现实）游戏设备，为充值会员提供更大幅度的优惠，承办电竞比赛、直播活动和战队训练，增设更具私密性的上网区域和独立包厢等，试图从高端客户群体打开突破口。

在王磊的网咖里，灯光明亮、环境整洁，装潢风格近似于中高端咖啡厅，室内喷了空气清新剂，墙上贴着禁止吸烟的标识。进门处，就是出售咖啡、茶水、甜品甚至盖浇饭的柜台，大屏幕上正在播放游戏直播，店内音响则不时播报玩家的最新战绩。“新型网咖和传统意义上的‘网吧’完全不同，甚至不能说是同一种业态。它融合了餐吧、咖啡厅、直播间、电竞俱乐部甚至台球厅和桌游吧等场景，集娱乐、餐饮、竞技、休闲、社交功能于一身，不断适应新生代消费者的需要。”王磊说。

“现在跟行业巅峰时期还是没法比，毕竟升级之后价格也上来了，一些对价格比较敏感的消费者就不来了。”王磊认为，网吧本身就属于重资产投入的行业，客户黏性不高，加大投入、提升服务水平后必然涨价，就可能因此削弱获客能力。“要使行业生存下去，就必须挖掘新‘刚需’，把握年轻人的消费心理，紧跟直播、电竞等热点，提升不可替代性较强的线下社交功能。”王磊说。

(责编：杨光宇、赵欣悦)