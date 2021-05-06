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《绿色债券支持项目目录（二〇二一年版）》发布——

绿色债券有新看点

本报记者 徐佩玉
2021年05月06日05:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　为充分发挥绿色金融的积极作用，助力实现碳达峰、碳中和目标，中国人民银行、国家发改委、证监会日前联合发布《绿色债券支持项目目录（2021年版）》（以下简称《绿债目录（2021年版）》）。

　　绿色债券是重要的绿色金融工具，是指将募集资金专门用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动，依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券，包括但不限于绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券。《绿债目录（2021年版）》是专门用于界定和遴选符合各类绿色债券支持和适用范围的绿色项目和绿色领域的专业性目录清单。

　　《绿债目录（2021年版）》实现了三大重点突破——

　　绿色项目界定标准更加科学准确。煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围，并采纳国际通行的“无重大损害”原则，使减碳约束更加严格。

　　债券发行管理模式更加优化。首次统一了绿色债券相关管理部门对绿色项目的界定标准，有效降低了绿色债券发行、交易和管理成本，提升了绿色债券市场的定价效率。

　　为中国绿色债券发展提供了稳定框架和灵活空间。在分类逻辑上，《绿债目录（2021年版）》实现二级和三级目录与国际主流绿色资产分类标准基本一致，有助于境内外主体更好地识别、查询和投资绿色资产；四级目录与《绿色产业指导目录（2019年版）》三级目录基本一致，有助于国家绿色低碳转型发展重点项目得到“清单”式金融服务；随着经济社会、国家战略和国际合作的发展，还可在二级和三级目录中增加绿色农业、可持续建筑、水资源节约和非常规水资源的分类层次，拓展绿色债券支持领域。

　　“《绿债目录（2021年版）》的发布，将使我国绿色债券更加聚焦绿色低碳发展战略，更好地为我国绿色金融发展赋能，推动绿色金融领域的国际合作。”中国人民银行有关负责人表示。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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