本报记者 李 婕

图为4月26日，“一带一路”供应链基地（连云港）项目物流中转库，工作人员正在码放一批中转商品。

耿玉和摄(人民视觉)

防疫期间，供应链以前所未有的关注度进入大众视野。在抗疫关键时刻，也正是一批具备全链条服务能力的供应链企业脱颖而出，精准、高效地作出应急响应。如今，与之相关的新职业——供应链管理师也应运而生。

助力企业降本增效

何为供应链管理师？

近日，人社部发布的《供应链管理师就业景气现状分析报告》明确，这一新职业的定义为：运用供应链管理的方法、工具和技术，从事产品设计、采购、生产、销售、服务等全过程的协同，以控制整个供应链系统的成本并提高准确性、安全性和客户服务水平的人员。

供应链管理师对企业有多重要？在不少从业者的履历中可见一斑。武志磊，原本是物流工程专业，由于对供应链管理有着浓厚兴趣，2017年大学毕业后从事供应链咨询工作。经过短短两年的经验积累，他成功被猎头推荐，自2019年起担任北京一家科技公司的供应链总监，实现职场的快速晋升。

对个人而言，是战略性新兴职业选择，拥有良好的就业和薪资前景；对企业而言，有助于形成核心竞争优势，助力企业降本增效；对社会而言，有利于促进上下游企业协同发展，减少资源消耗，提升国家的产业竞争力……《报告》这样形容供应链管理师的多重价值。

大中小企业都需要

哪些行业需要供应链管理师？

《报告》显示，供应链管理师主要从事互联网/电子商务行业，占比为22.76%；其次为贸易/批发/零售行业，占比达到19.36%；制造业和信息技术业占比均超过16%。另外，交通/运输/物流、建筑业等也有较多从业者。

无论是大型企业、中型企业还是小型企业，均需要供应链管理岗位人才。供应链管理师主要供职于150-500人的中型企业，占比高达26%。

供应链管理师分布全国各地，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等一二线城市有着较高的聚集。华东地区就业人数占比最高，达到了47.33%，其次为华南地区，占比31.50%。

作为一项新职业，供应链管理人才要求并不低。“必须有供应链战略思维，熟悉供应链各个细分领域的知识和运作，并且有着丰富的实践经验和管理、沟通、执行能力。要做到‘站起来能说，坐下来能写，走出去能干’。”《报告》指出。

调查显示，供应链管理师的薪资根据行业企业情况各有不同，但平均可达1万元左右。

人才需求逐年递增

中国供应链发展方兴未艾，供应链人才需求呈逐年递增态势。

“目前，市场上虽有很多供应链企业，但真正能把供应链条上的资源高效整合起来的并不多。”北京物资学院副校长何明珂认为，由于供应链的立体化属性，要求参与其中的任何一家企业都要专业化，以此为基础再形成一体化。随着中国经济的发展，对供应链发展的诉求越来越高，对相关人才的培养要求也越来越高。

报告显示，未来5年，中国对供应链管理师的需求总量将达到600万左右。在新一轮科技革命和产业互联网发展大势下，供应链已经成为企业的一项战略性资产，被称为“第四利润源”，企业之间的竞争将围绕数字供应链、区块链应用、5G等领域展开，供应链管理师必然成为人才争夺焦点。

“供应链管理人才培养是一项基础工作，要建立供应链学科教育体系，以保证供应链人才培养的专业性，要建立供应链职业培训体系，以保障供应链管理的职业化。”中国物流与采购联合会副会长蔡进说。

(责编：杨光宇、赵欣悦)