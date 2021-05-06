本报记者 孙 超

2020年12月，习近平总书记致信祝贺首届全国职业技能大赛举办，指出技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量。他强调，要大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路，培养更多高技能人才和大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才保障。

作为全国人大代表、荣获全国劳动模范称号的中建五局总承包公司质量管理员邹彬，读到总书记的贺信后备受鼓舞：“如何落实习近平总书记指出的，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路，这是我日常调研的重点。”

不久前，在湖南长沙雨花区某项目工地，十几双眼睛盯着一位26岁的年轻人——邹彬。只见他操作手中的砌刀上下翻飞，一面长一米左右的样板墙不久便砌筑完成。人们拿着检验墙面平整的“靠尺”往墙上一靠，严丝合缝，水平和垂直方向都没有偏离，墙面干净整洁，地面整齐有序，毫不“拖泥带水”。

砌刀、靠尺、卷尺、激光仪……邹彬靠着手中的工具，先后获得中建五局劳动竞赛砌筑项目青年组第一名、第四十三届世界技能大赛优胜奖等荣誉。

从16岁开始，邹彬就跟着家里的长辈，从老家湖南新化来到长沙的工地打工。在长辈和工友的指导下，不惜力、爱琢磨的邹彬渐渐悟出了门道，砌出来的墙就连老师傅也挑不出毛病。在世界级技能比赛中获奖后，他被中建五局破格提拔为中建五局总承包公司质量管理员。

为了把自己坚守的工匠精神传递给更多人，邹彬总是告诉工友们，干精细活，才能走得更长远。为此，他在各个工地上砌样板墙，做标准示范。看到他的技术又快又好，很多人就服了。如今，邹彬成立了以自己名字命名的“小砌匠·邹彬创新工作室”，聚集了一批经验丰富的工匠，大家一起相互交流，不断改进和推广新的施工工艺和质量标准，提高建筑品质。像他这样从农民工成长起来的管理人员，越来越多出现在了各个项目工地上。

这一两年，邹彬常常去一些中专、高职院校交流。“有些孩子缺乏自信，不知道怎么走好技能成才这条路。”邹彬说，面对这样的困惑，他总是把自己的经历讲给大家听，给大家打气。

在长沙建筑工程学校，建筑工程施工专业的学生罗杰，在邹彬鼓励下，下苦功钻研技术。去年8月，在山西大同举行的首届全国扶贫职业技能大赛上，罗杰夺得了砌筑冠军，入选国家集训队，即将代表中国参加第四十六届世界技能大赛。

作为全国人大代表，邹彬一直关注建筑行业和农民工群体反映的问题，围绕相关问题建言献策。

“有一次，我去中建五局位于湖南宁乡的装配式建筑基地学习参观，新技术发展日新月异。”邹彬说，工人们在流水线上生产建筑预制件，完全没有工地上尘土飞扬的景象。预制件运到工地后，拼装起来，就是一栋大楼。在他看来，新的技术对建筑业产业工人提出了更高要求。

在今年全国两会上，邹彬根据调研成果，提出了进一步落实推动农民工向新型建筑产业工人转型的建议。为了提升建筑工人队伍水平，中建五局出台了“工匠库管理办法”，在内部挖掘高水平的技术工人入库管理，为他们提供工匠补贴和技术交流平台。中建五局安装公司协创劳务党支部的农民工党员郑建军，正是这一机制的受益者。“作为技能能手，公司支持我在业余时间学习考证，也提供了很多和同行交流学习的机会。公司越来越重视技能人才。”郑建军说。

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 06 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)