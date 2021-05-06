本报记者 王斌来 蒋云龙

“十四五”开局之年，重庆“西扩”，成都“东进”，两地共下双城经济圈建设一盘棋，要素加快流动，产业加快交融。

从四川成都东站坐上高铁后，王颖忙着参与工作群里的讨论，信息还没回完，抬头已到重庆。“62分钟，同城串门的感觉！”1年多来，成都、重庆双城加速交融的变化，快得让王颖惊喜。“我们研发的导航定位系统能精确到1米，精准到具体车道，向无人驾驶又迈进了一大步。”王颖这次要来重庆渝北区仙桃数据谷注册一家公司，软件研发团队仍在成都，研发服务对象则已瞄准了重庆智能汽车企业。

“我们把知识产权创造、保护、应用的服务带到成都，借助当地政府提供的配套服务，支持一批中小微企业实现数字化转型。”一站式企业服务平台重庆猪八戒网，目前正在成都建立知识产权大数据西南区域总部。工作在成都，周末回重庆，项目负责人陶然过上了便捷的“双城生活”。

2020年1月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议时强调，“要推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。”2020年10月，习近平总书记主持中共中央政治局会议，审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，为成渝地区双城经济圈建设擘画了美好蓝图。

今年初的统计数据显示：双城经济圈地区2020年地区生产总值近6.6万亿元，占全国比重实现增长。重庆主城和成都经济增速均达到4%，双核引领发展态势明显。2021年，川渝又联合推出涵盖综合交通运输、现代产业、共建西部科学城等领域的67个合作共建重大项目。

在双城经济圈内，汽车、电子信息产业全域配套率目前已提升至80%以上，10个毗邻地区合作平台加速共建，300亿元的双城经济圈发展基金设立。今年推出的23个川渝合作现代产业体系项目，聚焦构建高质量发展的产业体系，突出川渝两地产业协同配合，总投资将达2698亿元，旨在进一步释放高质量发展动能。

20万个5G基站正在逐渐覆盖成渝工业园区、经济开发区等。在重庆川仪自动化股份有限公司的总装车间内，装配工们正戴着虚拟现实技术设备接受培训。“5G赋能智能制造，我们已经实现多个场景应用，包括对产品效能的视觉监测。”工程师李睿介绍。

“通过‘上云上平台’实现高质量发展，是川渝两地企业共同的迫切愿望。”重庆工业大数据创新中心有限公司项目交付中心主任李兵点开手机上的网页，上面显示已有6196家企业购买了智能改造服务。“实施智能改造后，企业的平均生产效率可提升10%左右，我们今年的业务量是去年的两倍。”

让电机能实时“诊断”，是重庆忽米网络科技有限公司员工张小勇这两年忙活的一个大项目。一个充电宝大小的产品，就是他们刚研发出来的关键设备——5G边缘计算器。“把它‘贴’在电机表面，温度、噪声、震动等数据由5G实时传输，跟数据库一对比，就能‘诊断’电机出现了什么问题。”在四川德阳市的一家电气工厂，这款计算器即将投用。

“5G+工业互联网”“上云上平台”“标志解析+边缘计算”……科技赋能，让川渝两地传统生产制造业加快迈向高质量发展。2020年，重庆高技术制造业增加值同比增长13.3%，战略性新兴产业对工业增长贡献率达到55.7%；四川高技术制造业增加值同比增长11.7%，高于规模以上工业增加值7.2个百分点。

“赶上了双城经济圈建设的好机遇，高质量发展的东风会给我们带来更多商机。”王颖对成渝地区双城经济圈的未来充满期待。

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 06 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)