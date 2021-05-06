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小朋友在体验智慧教育应用。

新华社记者 李 鑫摄

科技决定未来，教育关乎发展，科技的赋能让教育有了更多可能性。疫情之下，在线教育用科技打通现实阻隔，而在更多的应用场景中，科技正深刻影响着教育的面貌。

近日，在由腾讯教育主办的第二届MEET教育科技创新峰会上，科技助力教育智慧化升级成为与会者关注的热点话题。

未来学校将有智能形态

老师布置任务，学生变成“小老师”。师生角色的“翻转”，让学生成为课堂的主角——在天津市和平区汇文中学搭建的智慧校园平台上，教师可以发布“英雄帖”，学生则根据任务要求录制短视频、学习和讲解知识点。

“从‘老师讲’变成‘同学讲、大家评’，这就是科技带给课堂教学的转变。”天津市和平区教师发展中心主任卢冬梅说，“科技让教学场景得以更丰富地展现、更简单地实现。”

“未来学校的形态可能是智能学校、智慧学校，也可能是智联学校。”北京人大附中联合学校总校常务副校长、人大附中航天城学校校长周建华说，在人工智能的背景下，未来学校将拥有技术赋能、思想智化和管理创新的机遇。

不只在中小学，科技的助力也改变了高等教育面貌。

中山大学校长助理、中山大学管理学院院长王帆介绍，在教学资源环节，中山大学将基于“互联网+”思维和信息技术手段，建设全面开放的课程中心，增进师生教学体验。在教学过程环节，智慧教学新空间将以学生与教师为核心，支持学校人才培养方案和课程信息的衔接以及日常课堂教学互动。

在此次峰会上，国家教育行政学院联合腾讯研究院发布了《迈向更好的教育：未来教育的技术发展空间报告》。报告显示，近八成的教师群体对人工智能、大数据、云计算等新兴数字技术在教学中的应用有着强烈的培训需求。

“近年来，科技对教育发展的推动越发明显，新科技在教育领域的有效应用与深度融合，已经成为当下探索教育变革的核心路径。”中国陶行知研究会会长、新教育实验发起人朱永新在致辞中表示。

让优质教育资源流动起来

在云南，通过高清视频，留守儿童的父母参加了家长会。“云端家长会”的方式，让学校和身处外地的家长找到了新的共育方式。在四川九寨沟，位于云端的优质教学资源，通过互联网的智慧学校提供给当地师生。

科技缩短了教育的距离、传递了教育的温度，让更多人获得了过去难以触及的教育资源。

河南省鹿邑县29岁的姑娘王妙是一名成骨不全症患者，也是人们口中所称的“瓷娃娃”。由于身体残疾、行动不便，她从来没有去过学校。两年前，王妙开始跟随腾讯课堂的线上课程学习编织，这让身残志坚的她找到了生活的新方向。

“学习的过程比较辛苦，每天只睡四五个小时。”王妙说，做起编织后，她的绣功越来越好，还成功申请了县里的非遗项目。

2020年，王妙在镇上开了工作室，带动全乡留守妇女一起创业，订单越来越多。她也开始在网络上录制和上传编织课程，免费教农村的留守妈妈学习手艺。

“利用互联网手段和科技工具，让优质的教育资源更好地流动起来，让大山里的孩子也能享受到高质量的教育，这是教育行业从业者需要共同努力的方向。”腾讯云副总裁、腾讯教育副总裁王涛表示，科技的力量能够促进教育公平化、个性化和高质量发展。

“新冠肺炎疫情突出了学校、教师和教育工作者的重要性，也暴露了教育资源分配的不均衡、远程学习的不足和数字鸿沟的代价。”联合国教科文组织高等教育创新中心主任李铭表示，“后疫情时代的教育重建，将更加依赖各类科技企业的技术支持，为需求最多的国家、院校和人群适配软硬件设施与开放的教育资源。”

以在线方式培养技术人才

“十四五”期间，中国对新职业人才的需求规模庞大。根据人社部发布的新职业就业景气现状分析报告，仅人工智能人才目前的缺口就超过500万人。基于巨大的新职业人才缺口，中国提出加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质高技术的人才。

如今，越来越多的人选择通过互联网在线学习获得新的技能和知识，提升自己的职业技能和素质。业内人士指出，在线职业教育作为培养新型产业人才的重要方式，能够凭借成本相对较低、不受时空限制等优势，成为经济数字化转型升级中的重要推动力量。

“旺盛的职业教育需求面临着教育资源短缺问题。职业教育的种类繁多、专业垂直细分，受到地域的限制，很多优秀的职业教育机构可以招生的区域生源很有限，很多学员也难以在当地找到自己需要和合适的课程。”腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生介绍，目前已有12万家职业教育机构通过腾讯课堂服务于全国的职场人，上架课程中80%与就业高度相关。

(责编：杨光宇、赵欣悦)