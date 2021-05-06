从追求数量到提高质量，打造强劲发展动能
中国向知识产权创造大国迈进
新华社发
国际专利申请稳居世界第一、全球创新指数名列第14……近年来，中国知识产权保护全面加强，知识产权创造量质齐升，知识产权运用效益加速显现。知识产权事业迈向高质量发展为构建新发展格局提供了有力支撑。
构建大保护格局
“知识产权保护迈出坚实步伐，市场化、法治化、国际化的营商环境进一步优化。”在日前举行的新闻发布会上，国家市场监督管理总局副局长甘霖说。
在立法方面，今年1月1日起施行的民法典，明确了故意侵害知识产权的惩罚性赔偿责任。此外，专利法、著作权法、刑法均完成新一轮修改，针对故意侵权确立惩罚性赔偿制度，法定赔偿数额大幅提高，刑事处罚力度加大。
与此同时，中国还新设立了一批知识产权保护中心和快速维权中心。2020年保护中心、快速维权中心共协助执法办案1.7万件，结案率98.3%，平均结案周期11.6天。
在国际合作方面，世界知识产权组织仲裁与调解分中心落地上海，国家海外知识产权纠纷应对指导中心及地方分中心有效运行，设立以来已指导海外维权案件300余件。
“当前，大数据、人工智能已经成为重要的生产要素和生产技术，完善相关领域知识产权保护制度的呼声越来越高。”国家知识产权局局长申长雨说，中国将围绕大数据知识产权保护，重点处理好保护和使用、安全与隐私的关系，促进数据资源有序进入要素市场。
据了解，下一步，国家知识产权局等部门将做好顶层设计，制定、实施知识产权强国战略纲要和“十四五”国家知识产权保护和运用重点专项规划。
国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，多部门将共同发力，打击侵权假冒，强化知识产权保护国际合作，推动国内营商环境水平整体提升，更好地激发市场主体活力。
提高知识产权质量
当前，中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。
数据显示，2020中国全年授权发明专利53万件，每万人口发明专利拥有量达到15.8件，超额完成“十三五”规划目标；中国申请人通过《专利合作条约》途径提交的PCT国际专利申请达到6.9万件，稳居世界首位；世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数报告》中，中国排名第14位，较2015年提升15位。
“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，更好保护和激励高价值专利，并首次将“每万人口高价值发明专利拥有量”纳入经济社会发展主要指标，明确到2025年达到12件的预期目标。
国家知识产权局战略规划司司长葛树表示，高价值发明专利主要是指符合国家重点产业发展方向、专利质量较高、价值较高的有效发明专利。包括战略性新兴产业的发明专利、在海外有同族专利权的发明专利、维持年限超过10年的发明专利、实现较高质押融资金额的发明专利、获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利等。
“这是一个非常重要的指标。我们要向高质量迈进，要推动质量提升，要解决现在大而不强、多而不优的问题。”申长雨说。
推动创新成果转化
转化运用是将创新成果转化为生产力的关键环节，是知识产权经济社会价值实现的重要渠道。
根据国家知识产权局发布的《2020年中国专利调查报告》，2020年中国有效发明专利产业化率为34.7%，其中企业有效发明专利产业化率为44.9%。而在“十三五”期间，中国有效发明专利产业化率稳定在30%以上，企业有效发明专利产业化率均在40%以上。
申长雨说，2020年，世界领先的5000个品牌中，中国占到408个，总价值达1.6万亿美元。与此同时，中国围绕知识产权金融持续发力，助力知识产权价值实现。2020年，中国专利、商标质押融资总额达2180亿元，同比增长43.9%。众多中小企业从中受益，特别是科技型中小企业。
“目前，专利转化存在‘两难’问题：一方面，不少高校、科研院所的专利难以被发现、被应用；另一方面，不少中小企业难以获取所需的专利技术。”申长雨说，为此，国家知识产权局联合财政部启动实施了专利转化专项计划。根据计划，正在推动三方面工作：通过知识产权权益分配改革，激发高校和科研院所专利转化的动力；通过打造专利技术推广应用平台，主动对接高校、科研院所和中小企业的专利技术需求；加强正面激励，对实施效果好的省份予以奖补，以此促进专利转化和应用。
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