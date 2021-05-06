于 越

中车四方研制的时速350公里“复兴号”高速动车驶出厂房。

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时速350公里“复兴号”高速动车组生产线。

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智利交通和电信部人员参观中车四方出口智利的比奥城铁列车。

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地铁缓缓驶过“龙门”，一张360度高清的照片就被捕捉，并被自动识别用于检测车辆的健康状态，检修车间内的机器人不但会“爬坡迈坎”还会“自主学习”，获得更多检修功能……

这是中车青岛四方机车车辆股份有限公司（以下简称“中车四方”）自主研发的以柔性机器人代替手脚、以机器视觉代替眼睛、以大数据智能计算代替大脑而生成的轨旁检测系统，在国内尚属首次应用，在世界也属于先进水平。

因为不断创新，青岛中车四方引领着行业内一项又一项领先的技术和产品“走出去”，成为一道道靓丽的风景线，成为驶向海外的“中国名片”，也引领青岛这座城市加速融入全球高端产业价值链。

加速出海

叫响“中国制造”

3月23日，15列（42辆）中车四方研制的城铁列车运抵智利，现场举行的智利比奥城铁新车参观仪式直播，让智利民众对于“中国制造”有了更直观的了解。

据了解，这批交付是早前中车四方与智利Temoinsa公司组成的联合体在国际竞标中凭借产品和技术优势成功胜出的一笔订单，合同约定将为智利南方3条铁路线提供内燃动车组和电动车组，此次亮相的正是基于该合同交付的首批列车。

首批产品的交付被称为“历史性的里程碑”，有助于改善智利铁路沿线120万人的生活质量。

列车出海，除了为用户提供“全谱系”的一体化解决方案，也为中车四方走向海外提供竞争力支撑。

近日，中车青岛四方车辆研究所传来好消息，该公司获得马来西亚LRT3轻轨项目固定式架车机产品采购订单，实现了“青岛造”大型轨道交通智能装备产品的首次出口。

据悉，架车机是轨道交通车辆检修的重要设备，被誉为“钢铁力士”。一列地铁车辆的重量大约在200吨左右，有了架车机就能轻松抬举，所以说，架车机不仅要举得稳，还要举得安全。这需要在架车机上安装多种高精度传感器和检测开关，多种传感器共同配合，实时监测设备的运行状态及车辆状态。

频频出海，源于“产品+服务”的优势。赢得海外订单的背后，是中车四方创新驱动“领跑”市场，为用户提供“全谱系”产品一体化解决方案的实力。

互利共赢

靓丽“中国名片”

深化合作，互利共赢。中国高铁装备制造企业成为率先“走出去”、与全球开展合作的排头兵，而中车四方就是其中的佼佼者。目前，中车四方的高端装备已登陆美国、新加坡、阿根廷、印度尼西亚、斯里兰卡、巴西、智利等全球20多个国家和地区。

2020年，面对国际严峻的新冠肺炎疫情形势，中车四方出口巴西圣保罗城轨车辆、新加坡无人驾驶地铁车辆、斯里兰卡内燃动车组、智利比奥城铁、美国芝加哥地铁车辆、哥斯达黎加内燃动车组等海外项目均如期推进，兑现了全部在执行的海外项目合同。

在巴西、斯里兰卡、新加坡、阿根廷、美国、德国等地，中车四方海外售后服务站、子公司、研发中心的数百名境外员工在疫情中坚守岗位，克服重重困难开展海外业务、做好售后服务，保障海外项目顺利推进，兑现对海外客户的服务承诺。

巴西圣保罗城际铁路公司、哥斯达黎加国家铁路局、新加坡陆路交通管理局、斯里兰卡铁路公司等海外业主专门致感谢信，对中车四方在疫情困难下竭尽全力兑现合同、保质保量按期完成车辆生产交付表示高度赞赏，向中车四方和售后人员表达感谢。

这些年来，过硬的产品技术、专业的服务和敬业的态度让中车四方在海外不断收获订单和赞誉。中车四方的机车，成为一张张流动的“中国名片”。

在印度尼西亚，中车四方为雅万高铁提供11列时速350公里的高速动车组，成为中国高铁列车“走出去”落地的第一单。

在新加坡，中车四方先后获得916辆地铁车辆订单，实现了中国地铁车辆出口发达国家的突破。

在智利，中车四方中标“阿拉米达-奇廉”铁路列车采购项目的6列（24辆）内燃-电力双动力动车组订单。这不仅是智利首个双动力轨道列车项目，也是中国轨道交通装备企业赢得的首个双动力动车组出口订单。

在美国，中车四方中标芝加哥846辆、金额总计13亿美元的地铁车辆项目。这是芝加哥历史上规模最大的一次轨道车辆采购，也创下中国企业向发达国家出口地铁车辆单笔数量最多的纪录。

在阿根廷，中车四方赢得总计709辆、金额近10亿美元的城际动车组供货合同，这是迄今为止中国最大的城际动车组出口订单。这些“青岛造”城际动车组目前已全部交付阿方，在布宜诺斯艾利斯的萨缅托、米特雷和罗卡三大城铁上线运营。同时，中车四方还与阿根廷签订技术培训和技术支持协议，实现了从卖产品到“产品+技术+服务”全方位“走出去”的升级。

创新赋能

打造“中国标准”

拉合尔橙线是巴基斯坦的第一条地铁线，也是“一路一带”倡议框架下中巴经济走廊的首个轨道交通项目。该项目全线采用中国技术、中国标准、中国装备的综合性轨道交通项目，其中由中车四方所打造的钩缓系统，输出了车钩的中国标准。

此外，由中车四方发布的新一代碳纤维地铁车辆“CETROVO”，被称为引领地铁技术潮流的“未来列车”：车窗可变身触控显示屏，乘客能在车窗上上网、刷视频、看电视直播，还实现了全自动无人驾驶和智能运维……

该车采用先进的碳纤维技术研制，云集众多高科技于一身，它的问世，将引领世界地铁车辆技术的迭代升级，驶入更加绿色智能的新时代。

创新，有赖于不断加大科技创新投入以及海内外创新中心的布局。

在中车四方，汇聚了国家高速动车组总成工程技术研究中心、高速列车系统集成国家工程实验室、国家级技术中心、国家级工业设计中心和博士后科研工作站5个国家级研发试验平台，是国内首家同时拥有5个国家级创新平台的轨道交通装备企业，中车四方还在德国、英国、泰国建立海外研发中心，形成了世界领先的研发创新能力。

与此同时，中车四方坚持“以人为本”的创新理念，打造高铁“人才硅谷”，汇聚了一支创新能力强的科技研发队伍。目前，企业科技人才规模达2000余人，形成了包括集团级科学家、首席技术专家、资深技术专家、技术专家和公司级技术专家5个层级300多人的核心技术人才队伍，搭建起科技人才职业发展“直通道”。集团级科学家与公司副总裁级同等待遇，为企业创新提供强劲“引擎”。

创新引领企业不断向“高端”攀升。在高速动车组实现“弯道超车”的同时，中车四方先人一步，将高速动车组技术创新延伸。至今，中车四方成功打造了高速动车组、城际动车组、高档客车、内燃动车组、地铁车辆、现代有轨电车、单轨车辆（包括跨座式单轨车辆和悬挂式空中列车）7大产品技术平台，实现了运营时速50公里至350公里轨道交通车辆速度等级全覆盖，可为用户提供一体化解决方案。

作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮是当前世界轨道交通技术的一个“制高点”。去年6月，中车四方成功研制时速600公里高速磁浮试验样车，标志着中国在高速磁浮技术领域实现重大突破。

持续创新，中车四方完成了从“和谐号”到“复兴号”的升级，运营时速从200公里到350公里各个速度等级，适应高寒、风沙、高海拔等复杂运营环境，满足不同运用需求的“全谱系”高速动车组，把高铁关键技术掌握在自己手中，实现了从“跟随”到“领跑”的蝶变。

(责编：杨光宇、赵欣悦)