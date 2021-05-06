本报电 日前，一架满载跨境电商货物的波音737全货运包机由青岛流亭机场飞往日本东京，成为山东省首条青岛-东京全货运包机。这是继3月4日青岛-大阪全货运包机开通后，青岛西海岸保税集团开通的第二条日本全货运包机航线，也是青岛西海岸新区开通的第二条日本全货运包机航线。

据了解，青岛-东京全货运包机每周4班，往返定班常态化运行，执行班期为每周二、四、五、六，青岛起飞时间为中午12：00，东京返回时间为17：50，可满足不同贸易方式下各类型货物的高效运输需求。

青岛西海岸保税集团积极搭建跨境电商高速物流通道，布局全球空运物流运输网络，在打造“中日韩海上高速公路”基础上，开通日韩全货运包机专线。据了解，自3月4日成功首飞，山东省首条以跨境电商货物为主的青岛-大阪定期全货运包机每周3班航班，班班满载，舱位供不应求，受到广大进出口企业“追捧”。

据青岛西海岸保税集团总裁江南介绍，截至目前，青岛-大阪航线已完成运载货物350余吨，单程运输提高物流时效近半个工作日。面对青岛航空市场广大客户、货代（指在流通领域专门为货物运输需求和运力供给者提供各种运输服务业务的总称）的进出口需求，该集团持续扩大常态化包机项目，自4月20日起青岛-东京全货运包机正式运营，青岛-大阪全货运包机班次将同步由原来每周3班增至每周4班，进一步增加客户收发货的时间选择。至此，青岛西海岸保税集团全货运包机已达每周8班，未来还将陆续增加，进一步构建山东省面向日韩跨境电商物流的“成本凹地”。

“全货运包机的开通，将实现日韩空中航线‘公交化’，进一步提高山东本土企业出口货物周转效率，促进本地货物出口；同时通过搭建快捷便利的进口通道，加快西海岸新区‘全国进口贸易促进创新示范区’建设进程。”青岛西海岸新区商务局相关人员表示。

（于 越）

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