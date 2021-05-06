青岛启动消费促进月活动
本报电 4月30日，青岛启动“走进春天·青岛购物”消费促进月活动。
该活动从5月1日持续到5月31日，聚焦购物消费、餐饮消费、汽车消费、家电消费、文化旅游消费、乡村消费、新兴消费、夜间消费8大板块，举办240场丰富多彩的促消活动，为消费增长提供新的动力。
其中，在购物消费方面，围绕“五一长假”“母亲节”“中国品牌日”等重点节庆和活动，青岛市商务局组织全市商场超市、商业综合体、商业步行街、品牌企业等单位，开展多种主题的促消活动，吸引游客消费，扩大市民消费。
“我们在消费促进月活动期间，还推出了自己的优惠活动，优惠力度可以说是今年以来最大的。”青岛利群商场相关负责人表示。
与此同时，青岛还举办特色餐饮消费活动，开展“寻味·鱼（遇）见青岛”时令主题餐饮活动，组织餐饮企业开展节气时令菜品上新行动，发布寻味青岛美食地图，打造“餐饮网红地标”，为来青游客和本地市民提供优质的餐饮服务体验。
全新的消费业态和消费模式是本次消费促进月活动的亮点。青岛市商务局组织京东、阿里、拼多多等电商交易平台，推出购物、餐饮、文化、娱乐、体育等系列优惠促销活动，并通过直播电商、社交电商等电商新模式，推动“四首经济”发展，形成消费新场景，提升城市消费品质。
此外，青岛举办夜间消费活动，推进台东步行街等23处夜间购物街区、奥帆中心情人坝等21处餐饮休闲街区、城阳区音乐酒吧特色街区等“酒吧一条街”、崂山星光里等时尚特色街区，开展丰富多彩的夜间消费系列活动，促进夜间消费升温。
值得一提的是，消费促进月期间，青岛市商务局还会同中国银联青岛分公司，共出资700万元，开展家电、商超、公交等领域的优惠券发放活动，进一步激发市场活力、释放消费潜力。
据介绍，今年一季度青岛消费市场持续呈现复苏反弹态势，全市社会消费品零售总额1280.1亿元，同比增长27.2%，高于全国平均水平0.2个百分点。
（宋晓华）
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