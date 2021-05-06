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量子信息掩蔽首次通过实验实现

吴长锋
2021年05月06日08:04 | 来源：科技日报
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原标题：量子信息掩蔽首次通过实验实现

　　记者从中国科学技术大学获悉，该校郭光灿院士团队李传锋、许金时等人，与上饶师范学院李波、梁晓斌、南开大学陈景灵合作，实验实现了光量子信息的掩蔽，成功地将量子信息隐藏到非局域的量子纠缠态中。该成果于近日发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。

　　量子信息掩蔽是近期发展起来的一种信息处理协议，它将量子信息由单个量子载体完全转移到多个载体间的量子纠缠态上，这样一来，仅从单个载体上将提取不到任何信息。2018年的一项研究证明，不能实现对所有量子态都成立的量子信息掩蔽，幸运的是，能够实现掩蔽的量子态仍然是相当丰富的。量子信息掩蔽不仅在量子秘密共享、量子比特承诺等实际量子信息任务中具有广泛应用，也有助于对量子信息守恒等基本问题的理解。

　　李传锋、许金时研究组利用线性光学研究平台，首次实验实现了量子信息掩蔽。研究组研究发现光学系统中的光子熔接门与掩蔽操作存在对应关系，通过构造光子熔接门，成功地实现了光子偏振态的量子信息掩蔽，把单光子携带的量子态隐藏到了两光子的量子纠缠态中。实验结果表明，纠缠态与理论值相比较，保真度达到97.7%。研究组进一步基于量子信息掩蔽实现了三方量子秘密共享，并用来完成简单图像的安全传输。研究组还结合先前的实验工作，利用量子信息掩蔽操作构造出无消相干子空间，展现了量子信息掩蔽在容错量子通信上的应用价值。

(责编：赵超、吕骞)

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