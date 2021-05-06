过国忠

原标题：“双碳”时代来临，环保产业该如何加速变革

面向“十四五”和国家“碳达峰”“碳中和”目标，环保产业如何进一步整合资源，加快制定和完善环保产业标准体系建设，推动环保产业整体技术创新和产业变革？

“黄河、长江是中华民族生存和发展的母亲河。目前，长江流域正面临着严重的生态环境问题。”在4月17日于江苏宜兴国际环保中心举行的第13届中国环境产业大会暨宜兴环保产业高质量发展大会上，中国工程院院士、河海大学教授王超说，保护长江生态环境是企业的重要职责，能否保护好长江取决于先进技术和产品，环保产业的兴旺发达和持续创新是根本保证，而环保产业标准是技术应用的关键途径，政产学研合作更是标准产生的原动力。

长江流域生态环境问题日益突出

王超介绍，在全国两万多家化工企业中，位于长江沿岸的有近万家。此外，长江流域的重大水利工程建设虽是我国经济社会发展的必然要求，但重大水利工程建设，也给河口环境和生态安全带来严峻挑战。

其中，5万多座水坝、成千上万的水闸堤坝等，使长江即将变成一条“渠道化”的河流，致使长江流域森林植被破坏、湿地系统退化、库区富营养化、水环境质量恶化、生物多样性丧失等问题日益突出。

“长江口已成为我国近海富营养化最为严重的水域，赤潮发生面积不断增大。”王超说，因此，要科学规划长江经济带发展模式、生态经济模式、资源节约模式、低碳环保模式。

在中国工程院院士、南京大学任洪强教授看来，要深入实施可持续发展战略、完善生态文明领域统筹协调机制、构建生态文明体系、促进经济社会发展全面绿色转型、建设人与自然和谐共存的现代化，就必须要加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率。

加速环保装备制造走向标准化

“‘双碳’时代的到来，节能环保产业作为绿色发展的重要支撑力量，在这一过程中将有更大用武之地，迎来最佳机遇期。”宜兴市委常委、环科园管委会主任朱旭峰说，当前，碳减排目标正在逐渐变成具体行动，绿色清洁技术、碳计量服务、碳交易服务、绿色金融体系和绿色基建，都将成为环保市场重要发展方向。

“目前，我国亟待突破以‘水—生态—人体’健康融合为核心的关键技术与装备难题，来满足环境卫生的污水处理、环境需求的部分指标控制、水资源利用部分指标控制，以及满足水资源、水环境和水生态健康需求。”任洪强说。

王超提出，要加快制定和完善水、土、固等重点领域治理的核心技术标准，长江流域天、空、地同步监测监控技术标准，流域水污染控制和生态保护与修复技术标准，污染物去除先进装置和成套高质量设备标准，各类污染物现场监测传感器和传输系统标准，各类污染物含量检测分析和化验仪器的标准，规模化、标准化和装备化环保企业管控标准，先进理念、设计、制造、产品和施用的标准。

任洪强介绍，环境工程对碳排放的贡献，涉及水、气、固等环境要素和产业，目前产业的现状是体系庞大、非标制造与通用性突出，因此要尽快解决污染防治设备标准化问题，促进环保装备制造走向标准化、模块化、智能化，实现全面升级。

任洪强说，我国正在加快环保设备标准化制造与产业创新平台的构建，今后将重点突破一批关键核心原材料和零部件，重大技术装备整体达到国际先进水平，建设一批环境综合治理技术集成与应用项目，初步构建符合我国社会发展的新型环保产业体系，以此来满足自主可控、提质增效、绿色发展和全球治理的产业需求，确保生态环境根本好转、美丽中国建设基本实现的目标。

(责编：赵超、吕骞)