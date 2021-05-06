冯其予

原标题：向世界分享开放发展机遇

5月的海南即将迎来又一个全球瞩目的盛会——首届中国国际消费品博览会将于5月7日至10日在海口市举行。

消博会将围绕海南“国际旅游消费中心”建设，打造国际消费精品的全球展示和交易平台。“消博会在海南举办，就是要汇聚自贸港的政策优势，汇聚全球人气，培育形成具有国际一流水平的消费精品博览会。”商务部副部长王炳南表示，消博会是构建新发展格局的新载体，是满足人民美好生活需要的新平台，也是实行高水平对外开放的新窗口，“我们欢迎各国搭乘中国发展的‘快车’‘便车’，共享中国这个大市场，促进全球共同繁荣”。

外资企业看好中国市场

“中国国际消费品博览会是中国首个以消费精品为主题的国家级展会，是中国持续扩大对外开放的重要举措。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微告诉记者，当前全球新技术革命正在推动消费创新加速发展，消费提质升级趋势更加凸显。

从首届消博会的参展结构看，外资企业和外资品牌占了大头。海南省常务副省长沈丹阳日前介绍，首届消博会国际展区有6万平方米，占参展总面积75%。

“举办消博会显示了中国政府推进高水平对外开放的坚定决心，也充分表明了外资企业看好中国市场，对中国经济发展充满信心。”王炳南表示，中国作为全球最有潜力的消费市场，举办消博会是中国加快构建新发展格局的务实举措。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明认为，消博会将为海南自贸港建设带来更多发展机遇。消博会将扩大海南的知名度和影响力，全球商家也可以利用海南自贸港建设带来的各种便利，聚集在消博会交易平台。

“消博会将是爱尔兰企业打开中国市场的钥匙。”爱尔兰工商联主席刘宇鹏接受经济日报记者采访时表示，希望通过消博会和爱尔兰工商联这两个平台，让爱尔兰企业深入了解中国市场和消费者需求。

“四高”凸显展会亮点

据消博会组委会介绍，消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，既为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国商品销往世界各地创造商机。首届消博会亮点纷呈，主要体现在“四高”上。

一是展览水平高。消博会的招商招展已基本完成。展览面积达8万平方米，特装展位面积比重超过九成。预计消博会将成为亚太地区规模最大的精品展。

二是参展热情高。招展方面，目前有来自69个国家和地区的648家企业参展，参展品牌达到1319个；国内参展商十分踊跃，参展品牌1263个。招商方面，预计展会期间，来自海南岛外的专业采购商将超过2万人，各类观众将超过20万人次。

三是展品层次高。从国际看，来自瑞士、法国、日本、美国和英国等国的众多国际品牌，将举办72场活动，发布上百款新品，涵盖20多个品类。从国内看，上海、福建、广东等10个地方将举办精品发布活动。

四是惠民实效高。全国31个省区市，新疆生产建设兵团，以及厦门、大连两个计划单列市将组织本地消费精品和老字号参展。同时，境外展品在展期内的免税政策已经出台，参展观众购买相关进口展品，都能享受免税优惠。消博会期间，海南岛外的观众可以到海口、三亚的免税店，购买不超过10万元的免税商品。

跨境电商、直播带货等新业态新模式将在首届消博会得到充分展示。“线上线下联动是首届消博会一大特点。”商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，国内一些知名电商平台将会作为专业采购商参会，帮助境外品牌更好开拓中国市场；一些国际电商平台将对接国内消费精品；一些有影响力的主播将在消博会现场设立直播间，进行直播带货。

自贸港把握机遇顺势而为

“消博会一定要办出特色。”沈丹阳表示，海南省将充分推进以消费精品为主题的国家级展会的鲜明特色，把消博会打造成为海南自贸港建设的标志性工程。

为此，海南创新办展理念，提出在“市场化、国际化、专业化、信息化”方面下功夫，确保企业参展取得真正实效，努力提高展会的效率，发挥展会的溢出效应，为经济社会各方面发展带来积极影响。

“举办消博会是推进海南自贸港建设的重要抓手，有助于推动自贸港加快服务创新发展，打造对外开放新高地。”王炳南表示，海南自贸港已落地实施59项国家入境免签、离岛免税、进口免税清单等政策，众多全球知名品牌和免税经营企业齐聚自贸港。消博会将依托和发挥海南自贸港独特的区位优势和政策优势，主推消费精品，着力提升展会影响力和吸引力。

不仅如此，海南还着眼充分发挥自贸港的政策优势和海南面向世界、背靠中国大市场的独特优势，积极推进海南国际旅游消费中心建设。“我们计划在海口建设一个特别项目，暂时叫作全球消费精品中心项目。”沈丹阳透露，该项目将推进全球消费精品，打造一个全球消费精品常年展示订货窗口和时尚发布平台，“希望这个项目建成之后，与消博会相得益彰，成为永不落幕的消博会”。

(责编：赵超、吕骞)