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合力打赢“虫口夺粮”保卫战

刘慧
2021年05月06日08:15 | 来源：经济日报
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原标题：合力打赢“虫口夺粮”保卫战

　　减少粮食病虫害损失，对于我国粮食产量保持在1.3万亿斤以上意义重大。新型植保社会化服务组织逐渐发展成为我国病虫害科学防治、绿色防治的主力军，有效解决了病虫害防治中存在的难点和痛点。

　　人生病要治疗，庄稼有病虫害了，也需要治。小麦条锈病与赤霉病、水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾、黏虫、玉米螟、红蚂蚁……今年受气候条件和境外虫源入侵等因素影响，农作物病虫害呈重发态势。有专家估算，我国农作物常年发生的病虫草鼠害种类达1600余种，其中可造成严重危害的有100多种，每年因病虫害导致粮食损失1400万吨。

　　减少粮食病虫害损失，对于今年我国实现“粮食产量保持在1.3万亿斤以上”稳产增产的目标意义重大。目前，“虫口夺粮”保卫战已经打响，这是一场只能赢不能输的战争。我国病虫害存在类型较多、破坏性强、周期长等特点，防治难度大；而且，一家一户小农生产仍然占据主导地位，农村劳动力短缺、土地经营规模小、机械化水平低等问题的存在，使得病虫害防治难上加难。谁去防虫治病？这是当前我国粮食植保过程中必须面对的问题。

　　近年来，我国探索统防统治、联防联控的病虫害防治模式，积极引导和扶持病虫害防治专业服务公司、专业合作社等新型植保社会化服务组织，开展社会化、规模化、集约化病虫害防治，应用生物、生态、物理、化学等多种防治措施，使用高效、低毒、环境友好型农药，提高施药技术，提高农药利用率，实现粮食降本增效，推动了粮食生产绿色发展。目前，我国农作物病虫害专业化统防统治发展如火如荼，一大批病虫害防治专业服务公司、专业合作社等新型植保社会化服务组织做得风生水起。据统计，2020年全国专业化统防统治服务组织达9.3万个，三大粮食作物病虫害统防统治覆盖率达41.9%。

　　如今，新型植保社会化服务组织逐渐发展成为我国病虫害科学防治、绿色防治的主力军，有效解决了病虫害防治中存在的难点和痛点。一是解决了“谁去防虫治病”的难题。二是解决了“一家一户”小规模经营防治难度大、用药成本高的问题。有的植保社会化服务组织一年作业面积达十几万亩甚至几十万亩，通过与农药制造企业加强合作，能够获得直供直销的大包装农药。三是提高了粮食植保机械化水平。我国粮食耕种收机械化水平虽然达到80%以上，但受到地理条件限制，植保机械化水平仍然很低。在利益考量下，植保社会化服务组织大量采用高效植保机械和农用无人机作业，一台植保机械一天作业面积50亩左右，一架农用无人机一天作业面积500亩左右，而1个劳动力一天作业面积最多5亩左右。四是通过推广使用精准施药技术和绿色防控技术，有效减少个人施肥打药“跑冒滴漏”，实现农药减量化目标。实践中，有的农户用药意识淡薄，在打药过程中存在“多打药”“乱打药”“打保险药”等现象，会造成农药污染和超标残留。

　　随着农业现代化水平的不断提升，我国逐步构建起现代植保防灾减灾体系，形成一整套成熟的应对方案，能够做到“全国一盘棋”防控病虫害。然而，一些地方仍然存在农民传统防治观念浓厚、药物机械不配套、防治质量存在纠纷、防治服务费欠账等问题，影响病虫害有效防治。

　　各地只有积极扶持植保社会化服务组织做大做强，不断提升专业化统防统治覆盖率，打好小麦“两病一虫”防控突击战，打好水稻“两虫两病”防控攻坚战，打好玉米草地贪夜蛾防控阻击战，千方百计保持粮食发展好势头，才能赢得全年粮食丰收主动权。

(责编：赵超、吕骞)

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