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为随时查询女儿位置 江苏男子网购"定位软件"被骗

郝洪伟　杨军
2021年05月06日08:18 | 来源：检察日报
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原标题：这个骗局叫出售“定位软件”

　　“原本只是想关心女儿，没想到竟会落入他人的陷阱……”近日，江苏扬州的李先生因想要了解女儿的行踪，网购“定位软件”，反被骗了2000多元钱。得知经扬州市江都区检察院提起公诉，骗子最终被法院判处有期徒刑七年时，李先生还是非常懊恼。

　　面对成长过程中越来越叛逆的女儿，李先生总是放心不下。想到一些影视剧中有在手机上安装“定位系统”的情节，如果能在女儿的手机里也安装一个“定位系统”，就能时刻掌握女儿的行踪，也就可以放心了。李先生决定如法炮制，他在网上搜到某个显示有“下载聊天定位系统”的网页。通过和网站客服聊天，李先生得知，下载这个聊天定位系统后，不仅能看到安装软件手机的位置信息，甚至还能侵入手机系统，看到手机里的聊天内容。

　　这些功能让李先生心动不已，决定购买这款2000多元的软件。付完款后，对方给李先生发送了一个网页，让其下载一个聊天定位软件。下载完成后，李先生发现，登录软件还需要账号和密码。但当李先生向客服询问登录账号和密码时，对方的回答却让他感到蹊跷：“之前的钱是软件的钱，想要账号密码的话，还要再交2000多元。”

　　这样的回答让李先生察觉到自己可能遇到骗子了。李先生让对方还钱，对方马上将其拉黑了。李先生报警后，警方很快锁定了犯罪嫌疑人赵某，并将其抓获归案。

　　据赵某交代，2019年4月，他认识了一个利用定位软件诈骗的朋友，跟着学会了如何利用虚构出售聊天定位软件骗钱。

　　几个月后，已经掌握了骗钱“技术”的赵某准备“大干一场”，他先请人制作了一个假网站，当有人搜索查询定位，便可看到网站链接。用户打开网站后，如果想购买就可以添加赵某的微信，进入到这一步就相当于事成了一半。

　　对于“生意”，赵某也有自己的“销售方案”：如果对方仅查询手机定位，需花费几百元，提供手机号即可，通常都会查询一下该手机的归属地，然后再随便从这个城市找一个定位发给对方。如果对方发现被骗，赵某便将对方拉黑了事；如果对方想购买定位软件，他就在网上随便搜一个发给对方，等到需要注册账号或交保证金时，再索要更多的钱款，最多一次，赵某骗到了上万元。

　　为了避免被警方发现，赵某还找人提供了多个收款码用于实施犯罪，并支付给收款码提供者一定的手续费。同时，赵某也帮助其他实施这种诈骗犯罪的“朋友”收款，帮助他们转移资金，自己则收取2%至5%的好处费，共帮助他人转移犯罪所得60万元左右。

　　该案侦查终结后，江都区检察院于2020年11月以涉嫌诈骗罪对赵某提起公诉。经查，赵某通过在网络上发布虚假手机定位广告，虚构可以帮助他人手机定位、提供手机定位软件为由，共骗取他人财物合计12万余元；赵某事前明知他人实施定位诈骗，仍为其提供收款二维码，帮助他人收取诈骗金额，转移犯罪所得款项。

　　法院经审理认为，赵某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时，赵某明知是犯罪所得，提供收款二维码帮助他人转移资金，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。综合其他情节，法院以诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数罪并罚，决定对赵某执行有期徒刑七年，并处罚金30万元，未退赔赃款及违法所得依法予以追缴。其他相关涉案人员也均将受到法律的严惩。

(责编：赵超、吕骞)

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