于佳欣、王晖余、罗江、温馨

原标题：消博会来了！东方机遇，共创未来

“久久不见久久见”。又见海南，又一中国主场的国际经贸盛会。5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会将在海南海口盛装绽放，迎八方宾朋，览全球万物。

从广交会到服贸会，从进博会到消博会，中国开放的大门越开越大，彰显与各方共享机遇的格局和胸怀。从“汇全球”“买全球”，到足不出户“逛全球”“卖全球”，向更美好生活出发，南海之滨奏响开放合作的乐章，中国与世界携手共创新未来，也为疫情背景下复苏任务十分艰巨的世界经济注入新动力。

扩大开放，搭建联通“双循环”的桥梁

5月的椰岛，碧海蓝天。刚刚经历“五一”的热闹人潮，又将迎来一场经贸盛会——海口，海南国际会展中心。大型手表计时器上的倒计时数字提醒着人们：首届消博会即将启幕。

这场亚太地区最大的消费精品盛宴，吸引了来自69个国家和地区、国内外共超2500个品牌。会展中心内，椰风海韵的海南元素与国际尖货交相辉映、相得益彰。

全球疫情仍在蔓延，世界经济复苏乏力，这场全球性盛会缘何此时举办？为何落子海南？

这是中国一如既往扩大开放的庄重承诺——2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上发表重要讲话时指出，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

2020年6月1日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》公布，明确了海南国际旅游消费中心定位，提出举办中国国际消费品博览会。

“培育国际消费中心城市”“办好进博会、广交会、服贸会及首届中国国际消费品博览会等重大展会”被分别写入“十四五”规划纲要和今年的政府工作报告。

开放的中国，一诺千金。

从服贸会扩大服务业开放，到进博会扩大进口，再到加快建设海南自贸港、举办消博会搭建全球消费精品展示平台，中国以实际行动践行“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。

开放的中国，魅力尤显。

8万平方米展览面积中，国际展区占75%，外资企业和外资品牌占大头……中国大市场点燃国际参展商的热情。

正在上海隔离的瑞士企业BAMOA GmbH董事丹尼尔·巴蒂斯顿每天都在网上关注消博会最新消息。由于疫情原因，他能订到的最早航班也无法及时赶到展会现场，但这并未阻挡他漂洋过海来中国的决心。

“中国消费市场强劲增长，消费者对高质量产品需求旺盛，更开放的中国让我们看到广阔机遇。”巴蒂斯顿说，他期待借助消博会将瑞士矿泉水、蜜酒等特色产品带入中国市场。

从进博会到消博会，尽管受疫情影响，却克服一切困难、不远万里来中国的故事，正频频上演。这些故事背后，是中国扩大开放的坚定决心，也是外资企业看好中国的强大信心。

这是更好构建新发展格局的重要载体——

18k黄金纯手工制作，重达10公斤，镶嵌着莫桑比克红宝石和赞比亚祖母绿……由英国知名百货公司哈罗德定制的名为“盛世百年”的彩蛋，将在消博会上首发展出。

把最好的产品带到海南来——这几乎是所有参展企业的想法，也凸显出中国消费升级的势头和潜力。

14亿人口、超4亿中等收入群体、人均GDP突破1万美元、预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元……这样的大市场，有谁愿意错过？

面对更多逆风逆水的复杂外部环境，“十四五”规划纲要以专篇部署构建新发展格局。这一关系未来发展全局的重大战略举措，将重塑中国参与国际合作和竞争新优势。 只有立足自身，把国内大循环畅通起来，才能任由国际风云变幻，始终充满朝气生存和发展下去。”

“以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。”

习近平总书记的话，深刻阐明中国加快构建新发展格局的真谛。

“消博会可实现全球买家、卖家的直接交易，引进国外优质消费品，弥补国内高端供给不足，是畅通国内大循环的载体；联通两个市场，推动商品、服务和要素顺畅流动，也是促进双循环的载体。”商务部副部长王炳南这样阐释。

共享机遇，夯实深耕中国市场根基

消博会有多火？

全球展商云集：来自69个国家和地区的650多家企业参展，国外参展品牌超1300个，国内品牌超1200个，从服饰箱包到美妆精品，从珠宝钻石到游艇汽车，将有上百款消费精品首发首秀。

消费者热情高涨：就在“五一”假期期间，消博会社会公众开放日初定5万张门票分三批迅速售罄。预计展会期间各类观众将超20万人次。

消博会何以有如此大吸引力？

“消博会的号召力展现了海南自贸港开放政策落地、营商环境优化的成效。依托消博会开发海南旅游零售市场，将进一步释放中国消费潜力。”欧莱雅集团已连续三年参展进博会，该集团北亚区总裁兼中国首席执行官费博瑞如是回答。

但消博会更深层的魅力，来自海南自贸港一系列政策红利的支撑。

“自贸港特殊的免税政策基础，搭建起国际消费精品进入中国市场的桥梁，可有效降低国际参展商品的运输成本。”海南国际经济发展局局长韩圣健说。

海南自贸港已落地实施59个国家入境免签、离岛免税、进口免税清单等政策。不少参展商表示，海南自贸港的一系列优惠政策，为海外品牌进入中国市场提供了良好渠道。

众商云集的背后，更是参与和融入海南自贸港建设的热烈期盼。

作为最早与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区合作的跨国医疗健康企业之一，强生在过去两年多来完成了多项“行业第一”、创造了多个“全国首例”。“我们在海南看到更大发展机遇，强生将不断增加对中国的创新研发投入，持续把中国作为创新增长点。”强生消费品中国区总裁汪轶说。

去年以来，海南自贸港改革开放步伐蹄疾步稳：“一负三正”零关税清单中的原辅料、交通工具及游艇、生产设备三张清单出台实施；企业所得税和个人所得税优惠政策迅速落地；为海南“量身打造”的22条放宽市场准入“特别措施”正式发布……

“通过举办消博会，将进一步发挥海南自由贸易港的自由便利化政策优势，有力促进高端商品、资金、人才等资源集聚，将有力推动海南会展、现代物流、商贸、流通、设计等现代服务业发展。”海南省商务厅副厅长荣延松说。

合作共赢，携手共创更美好未来

既助力国外企业开拓中国市场，又推动中国品牌走向世界。与世界各国合作共赢，是消博会的生动注脚。

这是共谋发展、共享红利的大国担当。

瑞士是首届消博会的主宾国。位于海南国际会展中心5号馆的瑞士国家馆包括“互动区”和“展商区”，汇集约40家瑞士奢侈品和消费品领域的知名企业和高端品牌，参展总面积达1100平方米。

瑞士驻华大使罗志谊表示，消博会的举行将是重要里程碑，标志着海南自贸港建设又向前迈出一大步，中国融入全球经济体系的步伐在加快。对瑞士而言，这也将是一次展现“瑞士制造”的绝佳机会。

而对于总部位于美国、从事平行进口车业务的凯沃集团而言，消博会则意味着突破逆境、开拓更大发展空间。受中美经贸摩擦和疫情蔓延的双重冲击，凯沃业务受到严重影响。去年4月，公司决定到中国寻求新的发展机遇，并在海南自贸港重点园区海南生态软件园落地。

“消博会是公司来到海南后参加的第一场国家级会展，我们希望借此在中国消费大市场中寻找到更多商机。”凯沃国际贸易有限公司董事长李泽源说。

在全球经济的阴沉时刻，中国搭建的国际经贸合作平台，为世界带来暖色与生机。

外商投资法落地实施，自贸试验区再度“扩围”，外资准入负面清单一再“瘦身”，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）尽早生效实施……在全球跨国投资几近“腰斩”的2020年，中国一举跃升为全球第一大外资流入国，成为复苏乏力经济中的一抹亮色。

这是推动高质量发展，满足更多人美好生活的选择。

消博会上，除国外精品的首发首秀，云南、福建、西藏、山东、广东等省、自治区、直辖市也将举办本地精品和国货发布活动。

同台竞技，交流互鉴。

“这里有无限商机，不仅能让我们学习全球知名品牌的发展之道，也帮助我们本土企业更好地走向世界。”湖北黄鹤楼酒业有限公司董事长许鹏说，企业将借参展消博会的机会，进一步优化产品结构，满足多样化消费需求。

抢抓机遇，促进升级。

看好自贸港建设机遇，盛诺一家将旗下首个医疗实体落地海南。公司副总经理兼首席医务官王舜对未来发展充满期待：“我们将紧抓自贸港建设红利，将更多海外顶尖医院、医生资源引入海南，让国内患者到海南就可以享受来自全球的医疗服务。”

“消博会既为各国消费精品进入中国市场提供展示交易机会，也为中国各地和各国消费精品销往国际市场创造商机，有助于推动消费市场供给侧改革，进一步增加优质供给，促进国内消费转型升级。”海南省常务副省长沈丹阳说。

迎五洲客，计天下利，顺应世界各国人民对美好生活的向往。

椰岛之南，东风浩荡。

海南国际会展中心，宛若一只振翅欲飞的海鸥，迎接八方宾客，演绎中国与世界的精彩故事，携手前行，共创未来……

(责编：赵超、吕骞)