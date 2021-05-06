赵叶苹、金地

原标题：首届消博会为何落子海南

南海之滨，海口西海岸。海南国际会展中心张开双臂，拥抱四海宾朋。5月7日—10日，一场集结全球高端消费精品的展览——首届中国国际消费品博览会将在这里举行。

一展汇全球。国内外超2500个品牌将集中亮相，70多场发布活动将展示上百款新品，涵盖服饰箱包、美妆用品、食品饮料、珠宝钻石等几十个品类。国内各省份也争相亮出国货精品吸引国内外采购商。

继博鳌亚洲论坛之后，消博会，这一国内首个以消费精品为主题的国家级展会，缘何会落子海南？

“消博会在海南举办，就是要汇聚自贸港政策优势，汇聚全球人气，经过几年培育，形成具有国际一流水平的消费精品博览会。”商务部副部长王炳南日前接受媒体采访时如是说。

2020年6月1日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》正式对外发布，明确了海南国际旅游消费中心定位，提出举办中国国际消费品博览会。

“举办消博会，是落实中央精神的重要行动，是优化国内市场供给、打造对外开放新高地、提升海南自贸港国际影响力的重要抓手。”海南省委常委、常务副省长沈丹阳这样定位首届中国国际消费品博览会。

在海南举办消博会，为全球消费精品企业搭建了进入中国市场的桥梁——

在海南国际经济发展局局长韩圣健看来，海南自贸港特殊的免税政策基础，搭建起国际消费精品进入中国市场的桥梁，可有效降低国际参展商品的运输成本，吸引众多国际尖货争相“抢滩”中国市场。

迄今，海南离岛免税政策已实施整10年，累计销售免税品近千亿元。

为支持国际旅游消费中心建设，2020年7月1日，中央赋予海南更加开放便利的离岛免税政策，推动免税店提质升级，有序引入更多免税经营主体参与离岛免税市场竞争。

目前海南省拥有6家免税经营主体、10家免税店，其中1家是全球规模最大的单体免税店。离岛旅客每年每人免税购物额度已从2011年政策实施之初的5000元提至10万元，免税商品类别扩大到45种。

“加上即将出台的岛内居民日用消费品免税政策，海南全岛将构建多元化的免税经营环境。”韩圣健表示，相信今后越来越多国际企业将可借助消博会平台，将旗下消费精品引入海南免税店销售，让海南成为境外高端消费品进入中国的首选地。

在海南举办消博会，也为全球消费精品和国内消费精品搭建了进入全球市场的通道——

“我们与国际顶级品牌交流发现，这些品牌不仅瞄准中国市场，也瞄准了海南自贸港的机遇。”韩圣健说，当前疫情形势下，国际品牌都希望中国市场有助于他们的发展，也认为海南自贸港是国际化发展的理想之地。

2025年海南全岛封关后，海南自贸港有望成为免税和旅游零售业的天堂。一地实现“买全球、卖全球”，正是海南建设国际旅游消费中心的一大重要功能。

“所有参展国际品牌都在为那一刻做准备，参加首届消博会，不仅表明他们参与中国市场的决心和信心，也在为抓住未来海南自贸港的机会做准备。”韩圣健说。

在海南举办消博会，也向世界展现疫情防控背景下我国高效安全的通关和全方位的城市服务保障——

连日来，海口美兰机场进境货运航班持续增加，全球尖货陆续抵琼。

为保障消博会展品高效安全通关，海口海关、美兰边检站、美兰机场等多家单位密切配合，一方面实行24小时通关、开通边检“绿色通道”，简化申报手续，另一方面为确保防疫安全，机场防疫组先对展品实行舱内“闷杀”，出舱后又进行单件展品六面消杀。

疫情防控工作更是“充分准备，严阵以待”。

海口市卫健委疾控科负责人莫少雄说，海口积累了举办大型活动的疫情防控经验，此次消博会，海口继续发挥大数据在“早期识别”中的作用，严防港口、机场等入岛通道，“前期的经验，加上严密的防控，我们有信心能把这次活动保障好。”

（记者赵叶苹、金地）

新华社海口5月5日电

(责编：赵超、吕骞)