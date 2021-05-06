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深圳：“潮流消费”激发市场新活力

孙飞
2021年05月06日08:23 | 来源：新华社
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原标题：深圳：“潮流消费”激发市场新活力

　　网红餐厅吸引客流，时尚街区促进消费，潮流玩具展现潜力……“五一”假期，在“创新之城”深圳，“潮流消费”不断激发市场活力、带动消费升级，成为拉动经济增长的新动能。

　　建筑面积约20000平方米、进驻品牌100余家……近期开业的餐饮旗舰店深圳文和友成为“网红打卡地”。走进文和友，从整体装潢到文创周边，20世纪80年代的生活气息十分浓厚，“文化+餐饮”令不少消费者眼前一亮。

　　餐饮里“吃出文化”，时尚也有新“玩法”。位于龙华区的大浪时尚小镇，已汇聚数百家时尚企业，包括影儿、玛丝菲尔、卡尔丹顿等知名品牌，年产值过百亿元，形成世界级时尚产业集群。

　　玩具也在潮流文化中，占据更加重要的角色。5月1日至3日，QQ潮玩展2021在深圳（福田）会展中心举行。近年来，随着街头文化、潮流文化慢慢形成，潮流玩具在生活中也十分常见。

　　“对于很多‘80后’‘90后’而言，文化娱乐消费已经十分平常。”前域动漫董事长王斌说，希望通过潮流玩具的线下展会，连接更多潮流艺术家、潮玩品牌和用户群体。

　　在不少业界人士看来，无论是餐饮、时尚还是玩具，与文化结合、向秀场进军、让玩具“年轻”的“潮流消费”，显现更为直接的用户思维，以丰富、多维、新鲜的消费体验，提升消费者购买欲，促进消费升级。

(责编：赵超、吕骞)

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