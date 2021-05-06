熊琳、陈爱平、胡旭

原标题：密室、轰趴、野餐，“95后”“心消费”体验一下？

沉浸式剧情密室、轰趴、野餐……这个“五一”，远离“人从众”，约上好友，与兴趣相伴，体验“社交+科技、艺术、音乐、休闲”不同组合之美，成为许多“95后”过节的“心选择”。

“在一个100多平方米的超大空间，我们站在中间，突然两边下起瓢泼大雨，然后时间‘静止’，你会看到雨滴‘悬空’。随后时间‘逆转’，雨滴跟着‘倒流’。我们都尖叫了，现场非常炫酷”……这是来自上海的“95后”大众点评达人颜小昕所描述的沉浸式剧情密室体验场景。

与人们印象中以“恐怖”为主打的密室不同，现在的密室体验正逐渐成为融合科技、艺术、文学、音乐、视觉呈现等多重元素于一体的产业，并不断“吸粉”，消费群体日益扩大。

“比如通过VR技术，体验者可以在冰与火的场景里任意切换。”从业人员楚女士介绍，玩家和小伙伴们可以根据剧本，通过换装、道具等扮演角色。“与电影、舞台剧等艺术不同，‘亲历+交互’式体验令人印象深刻。”

一场密室体验5人至8人参加，价格基本上每人百元起步，体验稍好些的在300元至500元之间，价格高的甚至每人接近1000元。记者查阅平台发现，密室游戏排期与电影场次极为相似——按时间和场次排期，多家商户“五一”排期显示“已订满”。

业内人士认为，密室产业拉动的不仅仅是消费。未来，其给文学、音乐、科技等领域带来的发展也不可小觑。

“新密室体验理念”正不断延展并跨“圈”。在科研人员、互联网从业人员以及多所高校师生聚集的北京市昌平区，“五一”期间结合新生代消费群体打造的“青年造趣节”等活动受到关注。活动内容之一是将商场作为“密室点”，联合商户策划“寻宝”游戏，吸引年轻消费者。

“看重消费品背后令自己身心愉悦的价值，愿意为‘心头好’买单。”在“青年造趣节”项目策划负责人孙丽娟看来，用“心消费”形容“95后”更为恰当。

相较于“社交+科技+文艺”的沉浸式剧情密室过节，“社交+休闲”的轰趴、露营、野餐体验也成为许多“95后”这个“五一”的“心选择”。

“今年‘五一’消费情况比较乐观，这几天都有客人来，年轻人多，亲友聚会的也有。”3日，上海一家轰趴馆负责人说。

“和朋友们在城市郊区的院落里休闲度假非常惬意。”在一线城市工作的“95后”白领小刘告诉记者，参加轰趴的十来个年轻人，或是自己的朋友，或是朋友的朋友，大家聚在一起唱歌、桌游、手工制作。

“放松压力、休闲娱乐的同时，还可以结交朋友，欣赏田园风光。”小刘告诉记者，有条件的地方还可以游泳、采摘。晚上，还可以在星空下的户外聚餐。

“郊区条件稍微好些的院落，两天的费用大约5000元。平摊下来每人500元以内，还可以住宿一晚，性价比高。”小刘说。

互联网平台小红书数据显示，除轰趴外，露营、野餐等过节方式热度不减。5月1日小红书露营搜索量同比增长2.27倍。一些青年群体用户发布笔记综合数据显示，野餐正与潮流美食相结合，饮料、低度酒、水果等调制饮品及DIY特色火锅等受到欢迎。

“新兴过节方式之所以受到喜欢，在于年轻人更强调社交属性与参与感，喜欢尝试、创新，追求与众不同的体验。”小红书有关负责人说。

远离“人从众”的节日消费选择多样。飞猪数据显示，“五一”期间，全国多个城市举办音乐会。约上好友，来一场跨城听觉盛宴成为许多“95后”“00后”的选择。来自美团休闲板块的数据显示，“95后”消费者在该板块消费中的占比高达47%，“90后”“95后”消费者共计占比超过80%。

“与‘70后’‘80后’相比，‘90后’‘95后’更愿意为服务、智力成果等‘软件’买单，‘值得’成为这部分群体是否购买的重要衡量因素。这意味着今后我国消费可能会迎来智力创造消费热点时代，更多消费业态和消费模式有望产生。”京东大数据研究院首席数据官刘晖说。

业内人士指出，“95后”“心消费”激发多种新兴消费业态产生的同时，也为行业监管及消费者人身安全及相关权益保障提出新挑战。以密室体验为例，相关企业资质、知识产权保护、体验者人身安全保障以及剧本内容是否积极健康等均需引起高度关注，以便为青年群体健康成长及行业自身发展营造更加健康、良好的社会环境。

(责编：赵超、吕骞)