胡旭、熊琳、陈爱平

原标题：玩转“新奇特”，“Z世代”的美好生活

种草“国潮”忙打卡、跟着“盲盒”去旅行、潮玩音乐享不停……这个“五一”小长假，“Z世代”（一般指出生于1995年至2009年的人群）别具一格的度假消费新体验，勾勒出他们对“美好生活”定义的又一个侧面，也折射出我国消费复苏的强劲韧性和升级潜能。

位于四川省广汉市的三星堆遗址，以前主要被一些历史文化爱好者追捧，今年3月因为震惊世人的考古新发现高光“出圈”，成为文旅界的新晋网红，“种草”大批年轻人。据了解，“五一”小长假前3天，三星堆博物馆累计接待游客6万多人，远超2019年同期游客量。

“五一”假期首日，三星堆新上两款青铜面具“娃娃头”冰淇淋，当天上午就被一抢而空。冰淇淋设计师俸世雄介绍，未来还会有青铜大立人、青铜鸟头等多款造型和多种口味的产品上市，让来三星堆的游客有看的、有吃的，还能发朋友圈。

在网红导流、直播打卡、盲盒开箱等高社交属性旅游推广新模式带动下，一批类似广汉这样的新兴“网红”城市、“小众”景点的热度明显提升。飞猪平台数据显示，西北西南“五一”热门旅游目的地“黑马”频出，西宁、乌鲁木齐、兰州和丁真家乡四川甘孜搜索热度同比分别涨超630%、500%、380%和510%。同时，年轻人喜爱的潮玩音乐、汉服体验、极客飞行等“新奇特”度假体验也广受欢迎。

“太嗨了，快被‘炸’晕了，要的就是这种感觉！”5月3日晚，成都融创文旅城热气球电音派对现场霓虹闪耀、声浪环绕，西安“95后”女孩小姚挥舞荧光棒随着节奏动感起舞。她头天专门赶到成都，和几个本地朋友约好一同参加这场假日潮流音乐聚会。

成都融创文旅城相关负责人介绍，为更好满足年轻人消费需求，这个“五一”专门推出了电音派对、滑翔伞飞行、气球嘉年华、滑雪公开课等多样化的游玩项目和沉浸式场景体验，让大家充分释放蛰伏许久的出行热情。

“‘95后’甚至‘00后’正踏在消费的潮头浪尖，他们的消费规模和体量日益强大，这些消费新势力也必然成为商家在节假日期间的精准营销对象。”西南财经大学消费经济研究所所长张恩碧分析，年轻人重视多样化、品质化的消费体验，涌现出来的新业态各具特色。

在北京昌平青年造趣节，潮流运动发烧友纷纷体验滑板、轮滑和攀岩；在上海，国潮音乐嘉年华的舞台掀起时尚热浪，音乐爱好者尽享全方位的潮燃Live体验；在重庆解放碑等核心商圈及特色街区，华风巡游、名猫大展、二次元狂欢派对等潮流主题活动轮番上演……

“这一辈的年轻人物质世界更加丰富，知识视野更加广阔，也更崇尚个性、兴趣多元和喜爱社交。”中国消费经济学会会长杨继瑞说，有报告显示，“Z世代”群体规模达2.6亿人，不管是线上还是线下、度假还是日常，他们的消费主张都更加强调参与感和体验感。

以近几年火热的汉服为例，爱好者初期可能只是被其独特的古风装束所吸引，好看好玩就够了。但在当下一些资深汉服爱好者看来，华美的衣服背后还蕴藏着故事和文化，他们不仅讲究穿戴的精致，更追求设计的规范和搭配的准确。

“我们会研究衣着的样式、图案，以及簪子、步摇、团扇、发冠等饰品的由来和演变。”“95后”汉服爱好者高妍说，穿汉服上街或者参加活动已经不是新鲜事，尤其是汉服从一个小众爱好出圈成为大众关注点之后，很多人愿意围绕它做一些更深层次的事情。

企查查数据显示，近几年我国新增注册汉服相关企业数量逐年上涨，尤其是2019年猛增900家，目前已达到2000多家。武汉、西安、杭州、成都、广州、苏州、上海、合肥、南京等地汉服企业分布较多，发展成为新兴产业。

杨继瑞认为，当代年轻人个性化、多元化等标签的背后，其实是自我价值实现的消费态度，以及对“美好生活”的全新定义，并且渐渐地将视线投向了传统文化和本土品牌，助推一些小众兴趣爱好发展为大众消费热点，“考古文旅热”“国潮热”都是代表性的市场风向。

消费新生代正在崛起，消费新势能也正在集聚。受访专家建议，无论是政府制定消费政策，还是企业的经营决策都要高度关注这一代人的代际特征，满足他们的新需求。把握住这一代人，就把握住了未来中国消费的基本盘。

(责编：赵超、吕骞)