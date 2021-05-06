人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

玩转“新奇特”，“Z世代”的美好生活

胡旭、熊琳、陈爱平
2021年05月06日08:24 | 来源：新华社
小字号
原标题：玩转“新奇特”，“Z世代”的美好生活

　　种草“国潮”忙打卡、跟着“盲盒”去旅行、潮玩音乐享不停……这个“五一”小长假，“Z世代”（一般指出生于1995年至2009年的人群）别具一格的度假消费新体验，勾勒出他们对“美好生活”定义的又一个侧面，也折射出我国消费复苏的强劲韧性和升级潜能。
　　位于四川省广汉市的三星堆遗址，以前主要被一些历史文化爱好者追捧，今年3月因为震惊世人的考古新发现高光“出圈”，成为文旅界的新晋网红，“种草”大批年轻人。据了解，“五一”小长假前3天，三星堆博物馆累计接待游客6万多人，远超2019年同期游客量。
　　“五一”假期首日，三星堆新上两款青铜面具“娃娃头”冰淇淋，当天上午就被一抢而空。冰淇淋设计师俸世雄介绍，未来还会有青铜大立人、青铜鸟头等多款造型和多种口味的产品上市，让来三星堆的游客有看的、有吃的，还能发朋友圈。
　　在网红导流、直播打卡、盲盒开箱等高社交属性旅游推广新模式带动下，一批类似广汉这样的新兴“网红”城市、“小众”景点的热度明显提升。飞猪平台数据显示，西北西南“五一”热门旅游目的地“黑马”频出，西宁、乌鲁木齐、兰州和丁真家乡四川甘孜搜索热度同比分别涨超630%、500%、380%和510%。同时，年轻人喜爱的潮玩音乐、汉服体验、极客飞行等“新奇特”度假体验也广受欢迎。
　　“太嗨了，快被‘炸’晕了，要的就是这种感觉！”5月3日晚，成都融创文旅城热气球电音派对现场霓虹闪耀、声浪环绕，西安“95后”女孩小姚挥舞荧光棒随着节奏动感起舞。她头天专门赶到成都，和几个本地朋友约好一同参加这场假日潮流音乐聚会。
　　成都融创文旅城相关负责人介绍，为更好满足年轻人消费需求，这个“五一”专门推出了电音派对、滑翔伞飞行、气球嘉年华、滑雪公开课等多样化的游玩项目和沉浸式场景体验，让大家充分释放蛰伏许久的出行热情。
　　“‘95后’甚至‘00后’正踏在消费的潮头浪尖，他们的消费规模和体量日益强大，这些消费新势力也必然成为商家在节假日期间的精准营销对象。”西南财经大学消费经济研究所所长张恩碧分析，年轻人重视多样化、品质化的消费体验，涌现出来的新业态各具特色。
　　在北京昌平青年造趣节，潮流运动发烧友纷纷体验滑板、轮滑和攀岩；在上海，国潮音乐嘉年华的舞台掀起时尚热浪，音乐爱好者尽享全方位的潮燃Live体验；在重庆解放碑等核心商圈及特色街区，华风巡游、名猫大展、二次元狂欢派对等潮流主题活动轮番上演……
　　“这一辈的年轻人物质世界更加丰富，知识视野更加广阔，也更崇尚个性、兴趣多元和喜爱社交。”中国消费经济学会会长杨继瑞说，有报告显示，“Z世代”群体规模达2.6亿人，不管是线上还是线下、度假还是日常，他们的消费主张都更加强调参与感和体验感。
　　以近几年火热的汉服为例，爱好者初期可能只是被其独特的古风装束所吸引，好看好玩就够了。但在当下一些资深汉服爱好者看来，华美的衣服背后还蕴藏着故事和文化，他们不仅讲究穿戴的精致，更追求设计的规范和搭配的准确。
　　“我们会研究衣着的样式、图案，以及簪子、步摇、团扇、发冠等饰品的由来和演变。”“95后”汉服爱好者高妍说，穿汉服上街或者参加活动已经不是新鲜事，尤其是汉服从一个小众爱好出圈成为大众关注点之后，很多人愿意围绕它做一些更深层次的事情。
　　企查查数据显示，近几年我国新增注册汉服相关企业数量逐年上涨，尤其是2019年猛增900家，目前已达到2000多家。武汉、西安、杭州、成都、广州、苏州、上海、合肥、南京等地汉服企业分布较多，发展成为新兴产业。
　　杨继瑞认为，当代年轻人个性化、多元化等标签的背后，其实是自我价值实现的消费态度，以及对“美好生活”的全新定义，并且渐渐地将视线投向了传统文化和本土品牌，助推一些小众兴趣爱好发展为大众消费热点，“考古文旅热”“国潮热”都是代表性的市场风向。
　　消费新生代正在崛起，消费新势能也正在集聚。受访专家建议，无论是政府制定消费政策，还是企业的经营决策都要高度关注这一代人的代际特征，满足他们的新需求。把握住这一代人，就把握住了未来中国消费的基本盘。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
从“假日经济”看消费潜力：新技术、新业态、新增量动力足
　　“五一”假期，机票、门票、酒店等预订量显著超2019年同期。 5月1日和2日，银联网络交易金额较2019年同期增长了6.9%。…
湖北麻城：十万亩连片杜鹃花盛放 景区秩序井然迎高峰
　　人民网湖北5月5日电 （记者余璐）“人间四月天，麻城看杜鹃。”今年“五一”假期，湖北省麻城市龟峰山风景区的十万亩连片杜鹃花迎来一年一度最美盛花期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部