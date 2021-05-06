孙雨晨

原标题：如何破解万座小区民生痛点

记者3月20日从北京市住房和城乡建设委员会获悉，北京推出物业管理条例后的首个配套文件，《北京市物业管理委员会组建办法》正式出炉。新华社发 商海春 作

新华社北京电（记者郭宇靖、王普）物业小事就是民生大事。近年来北京市大力创新物业管理改革，物业管理条例实施一年来，业委会（物管会）的组建率从12％提高到90％。记者调查发现，一些物业饱受诟病的“硬骨头”小区，正从“无人问津”到实现专业化物业覆盖，居民参与性不断提高，物业管理改革大幅提速。但与此同时，真正让物业管理改革取得长效，切实增强人民幸福感、获得感，未来仍需各方共同努力，迈过“三道坎”。

从“无人问津”到24小时值班

北京物业管理改革提速

“在这住了40年了，真没想到这么老的小区还能变得这么好。”在崇文门西大街社区4号楼，现年74岁的曹黛阿姨对记者感慨道，曾经典型的“老破旧”，环境“脏乱差”，社区配套及停车位都没有，如今仿佛成了新小区。

物业24小时值班、保洁打扫、协调解决车位不足……居民长年遇到的难题都有了答案，这些变化都因为成立了决策物业事项的“物管会”组织，引入了标准化物业公司。

近年来，投诉到北京市民热线“12345”的物业问题居高不下。为改善民生工作，北京市深化物业管理改革，去年5月1日起实施《北京市物业管理条例》，创新性提出社区可组建临时性机构——“物业管理委员会”，在业委会正式成立前，组织业主决策物业管理事项。

2017年入住崇西小区的纪伶利是这里的业主，也担任小区物管会副主任。她表示，在物管会的组织下，小区对物业费缴纳、收支情况公示监督，集中居民意见反馈，并讨论了公共空间利用等诸多物业管理问题。

崇西社区党委书记李佳航说，在小区500人的大群中，居民态度明显改善，都是建议的口吻在群里沟通，氛围一下从“吐槽群”变成了“夸夸群”。

如今北京越来越多小区像崇西社区一样，物业管理大幅改善。北京市住建委二级巡视员赵成说，北京市围绕物业管理加大力度改革，创新治理模式，引导居民积极参与管理小区事务，激发基层治理活力。

数据显示，目前北京市共有居民小区约1万个，截至4月20日，业委会（物管会）组建率从条例实施前的12％提高到90％，物业服务覆盖率由64％提高到94％，党的组织覆盖率由25％增加到98％，仅用一年时间提前完成物业管理三年行动计划任务目标。

专业的人做专业的事

攻坚克难建立长效机制

“我在北京市参与38个街道办物业管理，还没有碰上像这三家这么难的。”物业专家、中物联盟总经理黄传炜在初次接触北京市大兴区的三个居民小区时直言。

2017年，北京市大兴区林校路街道将建兴家园、兴政东里17号楼、长兴公寓三个小区作为试点，通过指导组织召开业主大会选举成立业委会，再由街道聘请第三方公司从专业角度组织业委会选聘物业公司，让老旧小区实现正规物业管理化。

“由于产权结构复杂等多重历史原因，三个小区此前均无专业物业管理公司，仅有街道兜底，从家中设备维修到专项维修资金使用，从市政水电到停车难题，硬将一级政府逼成了物业公司，可老百姓还是不满意。”他说，居民屡屡投诉的问题，其实都可以通过引入标准化物业解决。

“为此，我们快速将小区整体环境清理，让业主尽快看到小区变化，从内心认可服务。”黄传炜说，现在三个小区业主整体满意度达到90％，物业费收缴率均超过85％。

北京市大兴区住建委副主任李宝全说，由于镇街编制少，物业管理专业人才更少，大兴区选聘第三方专业机构，让业委会和物管会成立过程合法有效，不到一年组建率就超过98％。

从有形覆盖到有效覆盖

物业长效管理仍需迈三道坎

“小物业”牵动“大民生”。

尽管在一年内，北京市业委会（物管会）组建率已达90％，但如何从“有形覆盖”实现“有效覆盖”，仍需各方共同努力，迈过“三道坎”。

——让业委会（物管会）真正履职尽责。一年内北京市有关部门完成条例28个配套文件起草并提供给基层先行先试。李宝全说，业委会（物管会）实现全覆盖后，履职程度直接决定物业服务水平。同样，条例的实施也将洗牌物业市场，物业公司优胜劣汰需要进一步履职推动。

——推动居民共商共治共享，让老百姓的事自己说了算。赵成表示，物业管理条例实施一年来，最大的经验是推动基层治理发挥实效，在协商机制中，让大家充分认识到物业管理的重要性。从组建率来看，目前已完成从“0到1”的过程，接下来如何实现从“1到Ｎ”，仍要深化细则，大力推动落实各方主体责任。“如何充分实现共商共治共享，涉及大量利益和诉求。寻求最大公约数是最难的。”他说。

——集中力量推动多方综合治理。目前北京市正在加快物业管理条例配套政策出台，健全政策体系，加大物业执法力度。赵成说，从过去一年投诉热点来看，问题主要集中在车辆停放、公共保洁、社区安全等方面。事实上，很多矛盾不只集中在物业管理，如修补停车压坏的绿地、违规养犬等涉及综合执法，必须集中力量攻坚治理。

（参与采写：孙雨晨）

(责编：赵超、吕骞)