人民网记者 李彤

“五一”假期，机票、门票、酒店等预订量显著超2019年同期。

5月1日和2日，银联网络交易金额较2019年同期增长了6.9%。

5月1日至3日，海口海关共监管离岛免税购物金额4.85亿元，购物人次6.54万人次，购物件数72.9万件，同比大幅增长……

“五一”假期，外出旅游、在线学习、传统商业的线上线下融合，让各地消费市场暖意融融。“假日经济”不再是“日常经济”的延续，为仪式感买单、在意场景体验、选择文化休闲等正成为消费新特点。

伴随着5G等新技术的加速应用、消费新理念促进的新业态、“三农”等领域的消费新增量，在“买买买”节节攀升的数据背后，是“假日经济”反映出的消费潜力持续释放。

新技术赋能新消费 不断优化用户体验

贵州雷山县西江苗寨广场上的表演。人民网记者 李彤摄

在北京工作的小方，一个多月前就策划了这场苗寨之旅。“五一”假期，小方和朋友们去了贵州西江苗寨。小方说：“汽车是落地租的，民宿是基于兴趣选定的，除了品尝长桌宴，我们还报名了苗族文化研学活动，希望沉浸式感受苗寨的山水风光和人文风情。”

“没想到在西江苗寨，数字化、智能化的应用场景这么丰富，信息网络设施和消费服务保障都很完善。”这几天，苗银、刺绣、雷山茶叶，都给小方留下了很好的印象。她说：“线下体验，能够增加消费粘性。线上下单，礼品比我早到家，省事多了。”

“五一”假期，有人踏上旅途，有人留在家中。现在，“不见面服务”的消费习惯被消费者广为接受。在重庆工作的陈女士，这个假期选择“宅”在家里。她说：“社区里有智慧超市、智慧餐厅等基于新技术的消费场景；网上学习，能够丰富自己的业余爱好；不少博物馆开通了虚拟现实网页，动动手指就能‘神游’展厅，假期生活也很丰富。”

疫情以来，健身也成为了公众较为关注的话题，智能体育等消费新方式被消费者认可。河北市民张先生是个健身爱好者，一身的智能穿戴设备记录了他的活动轨迹、心跳频率、健身习惯、体能消耗，并通过大数据对其进行归纳、分析，提供运动建议。“这个假期，我和几位有着健身爱好的朋友，约了长途骑行，投资身体来强健体魄。”

新技术落地生根，需要适宜的土壤，我国巨大的市场规模为其提供了应用的平台。记者梳理发现，去年以来，加快消费基础设施建设和提升服务保障能力，成为了引领新型消费加快发展的抓手。通过加大5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等基础设施的建设力度，对核心商圈、重点产业园、交通枢纽等应用场景，进行了优先覆盖。

新技术的应用，丰富了市场供给，提升了配送效率。东方金诚首席宏观分析师王青接受人民网记者采访时表示，5G、大数据、云计算、人工智能等新技术的快速应用，正在消费市场引发供给与需求关系的深刻变革，并通过优化消费体验、创新消费场景等方式，激发了大量新的消费需求。

“今年‘五一’假期，以智慧旅游、网络消费等为代表的新型消费，有望成为‘假日经济’的重要看点。”王青认为，在持续巩固疫情防控成果的前提下，各地抓住“五一”“十一”等假日时间点激活消费潜力，对推动宏观经济回归常态化运行、畅通国内大循环，具有现实意义。

新理念孕育新业态 丰富消费产品供给

新技术的应用与普及，激发了消费的新业态、新模式，不仅出现了智慧零售、在线教育、互联网医疗、直播卖货等新业态，也加速了传统产业的变革，不断丰富产品供给以适应消费者的新需求。

“体温正常。”5月4日，在天津市的一家大型商超入口处，智能测温系统对每一名顾客进行体温播报，消费者有序走进商场。在商场内，记者看到，餐饮区有不少候餐的消费者，影院区域内人们通过自助机器取票。此外，一些实体店铺加快了线上化的步伐，利用数据分析进行个性化定制、柔性化生产，通过推广微信小程序增加与消费者的互动频率。

“五一”假期，在天津古文化街消费购物的游客。实习生 陈诗仪摄

随着线上线下融合消费的双向提速，消费场景进一步延伸拓展。中国贸促会研究院副院长赵萍对人民网记者表示，当前消费者的消费理念有四大变化，体验性消费、发展型消费、品质化消费、个性化消费越来越获得追捧。在这一背景下，迎来了线上经济和实体产业融合发展的历史性机遇，两者实现了人流、物流和信息流的共享与合作，加速推进了线上线下融合的消费模式。

不仅传统产业的资源配置效率提升了，其在价值分工中也有了新的定位，为产业链上下游进行赋能。国家邮政局监测数据显示：5月1日全天，全国邮政快递业共投递快递包裹2.6亿件，同比增长近30%。揽收快递包裹2.28亿件，同比增长25%。

“不少消费者都有体验，现在收快递的时间越来越短了，‘快’的背后得益于互联网技术的应用，行业做到了仓储前置。”闪送副总裁杜尚驫表示，由于物流效率的提升，商户、店铺可以不再过度依赖周围环境的客流量来支撑营收，能够将更多资源投入到经营当中。快递行业通过对产业链上下游赋能，推动了零售模式的创新升级，让商家有了更多精力，在供给端为消费者提供更加丰富的产品和服务。

“在这些新业态、新模式的背后，一个突出的特征是数据驱动。”王青认为，在“后疫情”时期，民众的消费习惯、消费场景和消费需求发生了明显变化。例如，线上消费从商品进一步向服务拓展，直播成为新销售渠道，个性化定制消费的市场空间迅速扩大。考虑到当前防疫措施还不能完全放开，各地会在鼓励消费新业态、新模式发展方面下更大的功夫。

新增量带来新机遇 消费动力足韧劲强

湖北省龟峰山风景区，游人畅游在杜鹃花海中。人民网记者 余璐摄

“五一”假期期间，各地一系列促进消费的措施效果初显。

仅2小时，突破20亿元！5月1日晚，“2021年全国消费促进月暨上海五五购物节”在上海正式启动，上海地区累计消费支付实时金额用时比去年缩短三分之一。

6亿元专项资金！在河南省，从5月开始至8月底，在全省范围内开展“钜惠夏季·火热中原”促消费专项行动，重点突出五一节、端午节、七夕节、暑期和开学季等时间点，通过发放消费券、奖励补贴等方式，对文化旅游、餐饮酒店、汽车家电等领域的消费实施补贴。

300万元！济南市为抓好“五一”假期文旅消费的黄金时机，发放了文旅惠民消费券，推出了一批特价景区门票、举办了惠民观影、推出了全民阅读优惠等活动。

除了地方层面的消费增量外，“三农”等领域也是消费增长的重要板块。

数据显示，今年“五一”假期，北京乡村民宿的总体搜索量达到去年同期的5.2倍，与疫情前的2019年同期相比也有2.1倍的增长。除了城里人来农村寻找“乡愁”，更为可喜的是乡村自身消费的不断提升。

中国贸促会研究院发布的《网络零售促进农村消费研究》显示，我国农民收入水平稳步高速增长，农村消费增速连续8年高于城镇，网络零售成为农村消费的新增长极，服务性消费占比不断提升。

中国科学院大学经管学院教授吕本富表示，我国农村人口相当于欧洲的人口规模，这在国内大循环中具有重要的意义，乡村振兴的价值怎么估量都不过分。

“农村消费是强大国内市场的重要增长点。”赵萍认为，未来增量空间体现在农村居民发展型消费不断释放，交通、通信、教育、文化、娱乐等消费占比越来越大；乡村旅游、休闲产品不断成熟，未来还有大量潜力可以释放；农产品的标准化、商品化将快速发展，网购农产品正获得消费者的青睐。

围绕消费市场的发展，王青表示，伴随着消费模式、消费需求的多样化，国内消费抗冲击的韧性也会随之增强，这有助于稳定消费在经济增长中的基础性支撑作用。“下一步促进消费，除了要通过增加收入提升民众消费能力外，还要有效激发民众消费需求，进而形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。”

(责编：赵竹青、章斐然)