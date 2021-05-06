人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

从“假日经济”看消费潜力：新技术、新业态、新增量动力足

人民网记者 李彤
2021年05月06日08:31 | 来源：人民网
小字号

“五一”假期，机票、门票、酒店等预订量显著超2019年同期。

5月1日和2日，银联网络交易金额较2019年同期增长了6.9%。

5月1日至3日，海口海关共监管离岛免税购物金额4.85亿元，购物人次6.54万人次，购物件数72.9万件，同比大幅增长……

“五一”假期，外出旅游、在线学习、传统商业的线上线下融合，让各地消费市场暖意融融。“假日经济”不再是“日常经济”的延续，为仪式感买单、在意场景体验、选择文化休闲等正成为消费新特点。

伴随着5G等新技术的加速应用、消费新理念促进的新业态、“三农”等领域的消费新增量，在“买买买”节节攀升的数据背后，是“假日经济”反映出的消费潜力持续释放。

新技术赋能新消费 不断优化用户体验

贵州雷山县西江苗寨广场上的表演。人民网记者 李彤摄

在北京工作的小方，一个多月前就策划了这场苗寨之旅。“五一”假期，小方和朋友们去了贵州西江苗寨。小方说：“汽车是落地租的，民宿是基于兴趣选定的，除了品尝长桌宴，我们还报名了苗族文化研学活动，希望沉浸式感受苗寨的山水风光和人文风情。”

“没想到在西江苗寨，数字化、智能化的应用场景这么丰富，信息网络设施和消费服务保障都很完善。”这几天，苗银、刺绣、雷山茶叶，都给小方留下了很好的印象。她说：“线下体验，能够增加消费粘性。线上下单，礼品比我早到家，省事多了。”

“五一”假期，有人踏上旅途，有人留在家中。现在，“不见面服务”的消费习惯被消费者广为接受。在重庆工作的陈女士，这个假期选择“宅”在家里。她说：“社区里有智慧超市、智慧餐厅等基于新技术的消费场景；网上学习，能够丰富自己的业余爱好；不少博物馆开通了虚拟现实网页，动动手指就能‘神游’展厅，假期生活也很丰富。”

疫情以来，健身也成为了公众较为关注的话题，智能体育等消费新方式被消费者认可。河北市民张先生是个健身爱好者，一身的智能穿戴设备记录了他的活动轨迹、心跳频率、健身习惯、体能消耗，并通过大数据对其进行归纳、分析，提供运动建议。“这个假期，我和几位有着健身爱好的朋友，约了长途骑行，投资身体来强健体魄。”

新技术落地生根，需要适宜的土壤，我国巨大的市场规模为其提供了应用的平台。记者梳理发现，去年以来，加快消费基础设施建设和提升服务保障能力，成为了引领新型消费加快发展的抓手。通过加大5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等基础设施的建设力度，对核心商圈、重点产业园、交通枢纽等应用场景，进行了优先覆盖。

新技术的应用，丰富了市场供给，提升了配送效率。东方金诚首席宏观分析师王青接受人民网记者采访时表示，5G、大数据、云计算、人工智能等新技术的快速应用，正在消费市场引发供给与需求关系的深刻变革，并通过优化消费体验、创新消费场景等方式，激发了大量新的消费需求。

“今年‘五一’假期，以智慧旅游、网络消费等为代表的新型消费，有望成为‘假日经济’的重要看点。”王青认为，在持续巩固疫情防控成果的前提下，各地抓住“五一”“十一”等假日时间点激活消费潜力，对推动宏观经济回归常态化运行、畅通国内大循环，具有现实意义。

新理念孕育新业态 丰富消费产品供给

新技术的应用与普及，激发了消费的新业态、新模式，不仅出现了智慧零售、在线教育、互联网医疗、直播卖货等新业态，也加速了传统产业的变革，不断丰富产品供给以适应消费者的新需求。

“体温正常。”5月4日，在天津市的一家大型商超入口处，智能测温系统对每一名顾客进行体温播报，消费者有序走进商场。在商场内，记者看到，餐饮区有不少候餐的消费者，影院区域内人们通过自助机器取票。此外，一些实体店铺加快了线上化的步伐，利用数据分析进行个性化定制、柔性化生产，通过推广微信小程序增加与消费者的互动频率。

“五一”假期，在天津古文化街消费购物的游客。实习生 陈诗仪摄

随着线上线下融合消费的双向提速，消费场景进一步延伸拓展。中国贸促会研究院副院长赵萍对人民网记者表示，当前消费者的消费理念有四大变化，体验性消费、发展型消费、品质化消费、个性化消费越来越获得追捧。在这一背景下，迎来了线上经济和实体产业融合发展的历史性机遇，两者实现了人流、物流和信息流的共享与合作，加速推进了线上线下融合的消费模式。

不仅传统产业的资源配置效率提升了，其在价值分工中也有了新的定位，为产业链上下游进行赋能。国家邮政局监测数据显示：5月1日全天，全国邮政快递业共投递快递包裹2.6亿件，同比增长近30%。揽收快递包裹2.28亿件，同比增长25%。

“不少消费者都有体验，现在收快递的时间越来越短了，‘快’的背后得益于互联网技术的应用，行业做到了仓储前置。”闪送副总裁杜尚驫表示，由于物流效率的提升，商户、店铺可以不再过度依赖周围环境的客流量来支撑营收，能够将更多资源投入到经营当中。快递行业通过对产业链上下游赋能，推动了零售模式的创新升级，让商家有了更多精力，在供给端为消费者提供更加丰富的产品和服务。

“在这些新业态、新模式的背后，一个突出的特征是数据驱动。”王青认为，在“后疫情”时期，民众的消费习惯、消费场景和消费需求发生了明显变化。例如，线上消费从商品进一步向服务拓展，直播成为新销售渠道，个性化定制消费的市场空间迅速扩大。考虑到当前防疫措施还不能完全放开，各地会在鼓励消费新业态、新模式发展方面下更大的功夫。

新增量带来新机遇 消费动力足韧劲强

湖北省龟峰山风景区，游人畅游在杜鹃花海中。人民网记者 余璐摄

“五一”假期期间，各地一系列促进消费的措施效果初显。

仅2小时，突破20亿元！5月1日晚，“2021年全国消费促进月暨上海五五购物节”在上海正式启动，上海地区累计消费支付实时金额用时比去年缩短三分之一。

6亿元专项资金！在河南省，从5月开始至8月底，在全省范围内开展“钜惠夏季·火热中原”促消费专项行动，重点突出五一节、端午节、七夕节、暑期和开学季等时间点，通过发放消费券、奖励补贴等方式，对文化旅游、餐饮酒店、汽车家电等领域的消费实施补贴。

300万元！济南市为抓好“五一”假期文旅消费的黄金时机，发放了文旅惠民消费券，推出了一批特价景区门票、举办了惠民观影、推出了全民阅读优惠等活动。

除了地方层面的消费增量外，“三农”等领域也是消费增长的重要板块。

数据显示，今年“五一”假期，北京乡村民宿的总体搜索量达到去年同期的5.2倍，与疫情前的2019年同期相比也有2.1倍的增长。除了城里人来农村寻找“乡愁”，更为可喜的是乡村自身消费的不断提升。

中国贸促会研究院发布的《网络零售促进农村消费研究》显示，我国农民收入水平稳步高速增长，农村消费增速连续8年高于城镇，网络零售成为农村消费的新增长极，服务性消费占比不断提升。

中国科学院大学经管学院教授吕本富表示，我国农村人口相当于欧洲的人口规模，这在国内大循环中具有重要的意义，乡村振兴的价值怎么估量都不过分。

“农村消费是强大国内市场的重要增长点。”赵萍认为，未来增量空间体现在农村居民发展型消费不断释放，交通、通信、教育、文化、娱乐等消费占比越来越大；乡村旅游、休闲产品不断成熟，未来还有大量潜力可以释放；农产品的标准化、商品化将快速发展，网购农产品正获得消费者的青睐。

围绕消费市场的发展，王青表示，伴随着消费模式、消费需求的多样化，国内消费抗冲击的韧性也会随之增强，这有助于稳定消费在经济增长中的基础性支撑作用。“下一步促进消费，除了要通过增加收入提升民众消费能力外，还要有效激发民众消费需求，进而形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。” 

(责编：赵竹青、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
从“假日经济”看消费潜力：新技术、新业态、新增量动力足
　　“五一”假期，机票、门票、酒店等预订量显著超2019年同期。 5月1日和2日，银联网络交易金额较2019年同期增长了6.9%。…
湖北麻城：十万亩连片杜鹃花盛放 景区秩序井然迎高峰
　　人民网湖北5月5日电 （记者余璐）“人间四月天，麻城看杜鹃。”今年“五一”假期，湖北省麻城市龟峰山风景区的十万亩连片杜鹃花迎来一年一度最美盛花期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部