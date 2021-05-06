图片来源：市场监管总局官网

人民网北京5月6日电 （记者李楠桦）近日，河北省承德市某游乐场游乐设备故障，有游客被悬停在半空中，造成27人被困。5月4日，市场监管总局官网发布通知，要求立即停用事发设备制造单位制造的飞行塔类大型游乐设施。

通知指出，经初步核查，事发设备制造单位为威海金山游乐设备有限公司（以下简称威海金山），各地市场监管部门组织核查本区域威海金山制造的飞行塔类大型游乐设施，对核查出的设备，督促运营使用单位立即停止使用。

市场监管总局指出，要逐台开展威海金山制造的飞行塔类大型游乐设施隐患排查。

此外，市场监管总局强调，进一步加强大型游乐设施等特种设备监督检查。各地市场监管部门要结合本地情况，举一反三，针对中小游乐场所使用的飞行塔类、自控飞机类等大型游乐设施，重点检查是否编制应急救援预案、是否开展应急救援演练、是否定期开展人员培训等情况，对发现的问题要责令运营使用单位及时整改，发现重大安全隐患要依法严肃处理，切实保障大型游乐设施等特种设备安全运行。

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