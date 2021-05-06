滴滴发布“五一”出行数据 假期加油和充电业务服务次数上涨152%
2021年05月06日14:07 | 来源：人民网
小字号
5月6日，滴滴出行发布的“五一”小长假出行数据报告（以下简称《报告》）显示，今年五一期间，用户打车出行量较2019年同期上涨30%，其中，往返机场、火车站和客运站的出行量较2019年同期上涨了25%；北京、上海、广州、成都、深圳、杭州和天津成今年假期跨城出行热门城市。
《报告》还显示，“五一”假期，用户乘坐滴滴网约车、快的新出租和花小猪出行的高峰时段主要出现在17点至19点，其次是13点到15点。对比2019年“五一”假期日均出行情况，今年四五线城市打车出行涨幅超越一二线城市。北京三里屯太古里、长沙五一广场、杭州西湖风景名胜区、北京朝阳大悦城、成都春熙路步行街和大熊猫繁育研究基地是假期热门目的地。
从《报告》中可以看到，“95后”成为了“五一”假期打车的出行主力，更爱打车往返机场、火车站和客运站等交通枢纽以及休闲娱乐目的地。同时，绿色出行成为了“五一”新风尚。在《报告》中，成都、北京、沈阳、西安和上海是最爱骑青桔的五大城市。随着气温上升，青桔夜间骑行量也逐步增加，18点至20点为骑行高峰时段。与此同时，在旅游景点、休闲娱乐场所和大型交通枢纽，使用滴滴公交查看公共交通路线及公交车实时位置的查询量也较去年同期分别增长203%、124%和108%。
此外，滴滴加油和小桔充电在假期里也为车主提供了便宜、可靠的加油和新能源充电服务，服务次数较去年同期上涨152%。北京、成都和上海的车主最爱用滴滴加油，而广州、深圳和杭州的车主最爱用小桔充电。随着假期聚餐的增多，今年“五一”假期代驾服务次数也较去年增长23.4%。
(责编：董童、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 三部门出台“十四五”期间支持国内油气勘探开发利用进口税收政策
- 人民网北京5月6日电 （记者王震）据财政部网站6日消息，为完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，支持天然气进口利用，财政部、海关总署、税务总局近日联合印发《关于“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策的通知》（以下简称《通知》），明确了2021年1月1日至2025年12月31日期间有关能源资源的进口税收政策。 《通知》明确，对在我国陆上特定地区进行石油（天然气）勘探开发作业的项目、在我国海洋进行石油（天然气）勘探开发作业和海上油气管道应急救援的项目、在我国境内进行煤层气勘探开发作业的项目，进口国内不能生产或性能不能满足需求的并直接用于勘探开发作业或应急救援的设备（包括按照合同随设备进口的技术资料）、仪器、零附件、专用工具，免征有关进口税收。…
相关新闻
- 评论
- 关注