5月6日，滴滴出行发布的“五一”小长假出行数据报告（以下简称《报告》）显示，今年五一期间，用户打车出行量较2019年同期上涨30%，其中，往返机场、火车站和客运站的出行量较2019年同期上涨了25%；北京、上海、广州、成都、深圳、杭州和天津成今年假期跨城出行热门城市。

《报告》还显示，“五一”假期，用户乘坐滴滴网约车、快的新出租和花小猪出行的高峰时段主要出现在17点至19点，其次是13点到15点。对比2019年“五一”假期日均出行情况，今年四五线城市打车出行涨幅超越一二线城市。北京三里屯太古里、长沙五一广场、杭州西湖风景名胜区、北京朝阳大悦城、成都春熙路步行街和大熊猫繁育研究基地是假期热门目的地。

从《报告》中可以看到，“95后”成为了“五一”假期打车的出行主力，更爱打车往返机场、火车站和客运站等交通枢纽以及休闲娱乐目的地。同时，绿色出行成为了“五一”新风尚。在《报告》中，成都、北京、沈阳、西安和上海是最爱骑青桔的五大城市。随着气温上升，青桔夜间骑行量也逐步增加，18点至20点为骑行高峰时段。与此同时，在旅游景点、休闲娱乐场所和大型交通枢纽，使用滴滴公交查看公共交通路线及公交车实时位置的查询量也较去年同期分别增长203%、124%和108%。

此外，滴滴加油和小桔充电在假期里也为车主提供了便宜、可靠的加油和新能源充电服务，服务次数较去年同期上涨152%。北京、成都和上海的车主最爱用滴滴加油，而广州、深圳和杭州的车主最爱用小桔充电。随着假期聚餐的增多，今年“五一”假期代驾服务次数也较去年增长23.4%。

(责编：董童、李源)