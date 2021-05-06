商务部：举办消博会有利于加快构建新发展格局与海南自贸港建设
人民网海口5月6日电 （记者杜燕飞）5月7至10日，首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）将在海南海口举行。
在今日举办的消博会媒体吹风会上，商务部消费司司长朱小良表示，消博会聚焦“高、新、特、优”消费精品，对标国际专业会展运营规则，汇聚全球优质消费精品资源，力争打造成为国际消费精品全球展示交易的重要平台。既为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地和各国的消费精品销往世界创造商机。
朱小良表示，今年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。在这个重要节点上举办消博会，具有十分重要的意义。
第一，举办消博会有利于助力加快构建新发展格局。消博会联通国内国际市场，汇集国内外优质消费品资源和全球买家卖家，不仅有利于优化国内市场供给结构，改善供给质量，提升供给体系对国内需求的适配性，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，畅通国内大循环；还有利于推动全球消费资源和要素顺畅流动、高效共享，实现内需和外需、进口和出口协调发展，促进国内国际双循环。
第二，举办消博会有利于更好满足人民美好生活需要。我国中等收入群体已达4亿多人，人均国内生产总值突破1万美元，人民群众对中高端、多样化的消费需求不断扩大。通过举办消博会，集成海南自由贸易港优惠政策，促进国内外消费精品供需两端有效衔接，让老百姓便捷实惠买到高品质的商品、享受高水平的服务，可以更好满足人民日益增长的美好生活需要，不断增强人民群众的获得感和幸福感。
第三，举办消博会有利于加快推进海南自由贸易港建设。作为《海南自由贸易港建设总体方案》的重要举措，举办消博会，借助自贸港政策优势、生态环境优势、营商环境优势和独特区位优势，将有效集聚各类生产要素，吸引相关产业链落地海南，促进海南产业转型升级，并有力带动海南现代服务业发展，为高质量高标准建设海南自由贸易港增添动力。
第四，举办消博会有利于合力推动世界经济平稳复苏。当前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济形势依然复杂严峻，复苏不平衡不稳定问题凸显。在此背景下，我国如期举办消博会，主动向世界开放市场，展现了中国推进高水平对外开放的坚定决心和信心，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望，必将为处于阴霾之中的世界经济注入新动能。
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