为解决大学生村官在重大疾病和人身意外等方面的后顾之忧，自2011年起，中国人寿就一直研究面向全国推广大学生村官的保险，大力支持大学生村官队伍建设。

据了解，中国人寿为全体在岗大学生村官办理重大疾病和人身意外伤害综合保险，十年来已累计承保大学生村官超95万人次，累计支付赔款超5786万元，帮助600多名因重大疾病和意外伤害导致生活困难的大学生村官及其家庭，为广大大学生村官提供保险保障和服务，保证大学生村官安心基层工作发挥重要作用。

据中国人寿相关人士介绍，该集团高度重视大学生村官综合保险计划，各地分支机构不仅成立了以省级分公司负责人为组长的领导小组，为开展工作提供强有力的组织保障；还成立以团险、业管、财务等相关部门组成的工作小组，对大学生村官保险工作进行专项运作。同时，结合当地实际情况建立了专属服务团队，开辟绿色通道，制作“村官保险服务卡”等，确保理赔时效和服务质量。下一步，中国人寿将继续积极配合各级组织部门，扎实做好大学生村官保险的各项服务工作，全面支持大学生村官队伍建设。

(责编：董童、李源)