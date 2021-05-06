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京津冀等地有扬尘或浮尘天气 局地将迎强沙尘暴

2021年05月06日14:46 | 来源：人民网
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图片来源于：中央气象台

人民网北京5月6日电 （记者李楠桦）据中央气象台网站消息，中央气象台5月6日06时继续发布沙尘暴蓝色预警：受冷空气大风影响，预计6日08时至7日08时，新疆南疆盆地西部、内蒙古中西部、宁夏、陕西中北部、山西、河北、北京、天津、山东中北部、河南北部、辽宁南部等地有扬沙或浮尘天气，其中内蒙古中部部分地区有沙尘暴，局地有强沙尘暴。

北京市气象局表示，近期，欧亚大陆中高纬地区冷空气活跃并不断南下，受其影响，6-8日北京市多大风天气，6日白天为本次过程风力最大时段，并伴有沙尘。目前北京市处于大风黄色和沙尘蓝色预警中。

据北京市生态环境监测中心数据显示，张家口部分地区PM10浓度已超过400微克/立方米，康保县PM10浓度1216微克/立方米。10-11时北京延庆站能见度由20公里降至9.4公里。6日中午前后至傍晚北京市有沙尘天气，最低能见度5公里左右；20时前后沙尘逐渐减弱，影响趋于结束。

北京市气象局提示，6-8日多大风天气，风干物燥，请市民注意防风、防火，严禁野外用火，以免发生森林火灾。6日中午至傍晚将会出现沙尘天气，老人儿童及患有呼吸道过敏性疾病的人群尽量不要到室外活动，外出时佩戴口罩纱巾等防尘用品，外出归来应清洗面部和鼻腔。

(责编：李楠桦、章斐然)

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