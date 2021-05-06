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聚焦消费精品 首届消博会5月6日晚在海口开幕

2021年05月06日15:19 | 来源：人民网
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人民网海口5月6日电 （记者车柯蒙）作为中国唯一以消费精品为主题的国家级展会，首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）将于5月6日晚在海南海口举行开幕式。目前，各展馆布展工作已经全部完成，现场各项工作准备就绪。

据悉，首届消博会坚持“三效四化”办展理念，即“确保效果、注重效率、讲求效益”和“市场化、国际化、专业化、信息化”，聚焦“高、新、特、优”消费精品，对标国际专业会展运营规则，汇聚全球优质消费精品资源，力争打造成为国际消费精品全球展示交易的重要平台，既为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地和各国的消费精品销往世界创造商机。

首届消博会有何亮点？记者了解到，首届消博会展览总面积8万平方米，将成为亚太地区规模最大的消费精品展。其中，国际展区6万平方米，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和服务消费五大专业展区，参展企业648家，参展品牌1365个，来自69个国别和地区。

国内展区2万平方米，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，以及厦门、大连2个计划单列市单独组团，分别组织本地消费精品和老字号参展。参展企业857家，参展品牌1263个，包括华为、格力、海康、科大讯飞、一汽红旗、比亚迪、茅台、五粮液、同仁堂、片仔癀、景泰蓝等众多国内知名品牌。

从参展人员看，国内国际各类参展人员近万人。目前，展馆布展已经全面完成，特装比例超过90%。

此外，海口市将在海口国家帆船基地公共码头举办游艇展，包括水上展区7万平方米和陆上展区面积1万平方米，将集中展示来自波兰、德国、法国、芬兰、美国、瑞典、新西兰、意大利、英国等12个国家和地区58个品牌107艘的高端精品船艇。 

(责编：孙红丽、章斐然)

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