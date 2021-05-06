早晨6点多，天刚放亮，广西南宁金陵镇的东盟农贸城里就已停满了三轮农用车，十里八乡的村民忙着将刚刚割下来的青色小米蕉送往分拣、包装处，这条百米长的农贸城主道旁也整齐叠放着小山一样的快递箱，多辆大货车停靠在农贸城门外，等待着将小米蕉发往全国各地。

作为当地农产品集散中心之一，东盟农贸城曾长期为南宁市区供输农产品。但在过去的2年里，这里多了一项功能：小米蕉的重要集散地。在拼多多的带动下，这一寂寂无名的小水果成就了一番大产业，一条覆盖当地多个乡镇、数万人的产业链也迅速铺开。

曾经：“出了南宁就没市场了”

不同于常见的高脚品种，小米蕉的口感既有酸味又有甜味，其外形短小粗壮，卖相一般。很长时间内，小米蕉连传统流通的渠道都进不去。“传统批发是以货车为基本单位的，但是很多客商的需求量达不到一整车，所以发不到远途的大城市，很多北方人甚至都没有听过和见过这种皮薄青甜、果肉紧实的香蕉。”金陵镇商家龙杰说。

武陵村，一个典型的农业村，距离南宁市区有50公里的车程。该村大多数农户都种植着20亩左右的小米蕉，少数大户种植面积超过40亩。随着小米蕉身价的攀升以及打包等工种的需求量上升，不少村民的年收入超过了十几万，是以前的三四倍。

村民纷纷表示，小米蕉通过拼多多卖到了全国各地。同时，他们也对其他地方出现“蹭名牌”的行为感到愤慨。

2020年以来，因为在网上大火，不少商家会将“粉蕉（西贡蕉）”“苹果蕉”等类似的矮脚品种标注为小米蕉进行售卖，消费者难以分辨。但武陵村的村民认为，小米蕉是独一无二的。

南宁是我国香蕉的主产区，双定、金陵的农户种植过各种香蕉。不同于其他的品种，即便是经验最丰富的农户，也说不清小米蕉的来历，但农户都知道，它最适合这片水土。“因为黄叶病，现在其他香蕉都不好种，只有土生土长的小米蕉不受影响。”村民李如创说。

小米蕉的特殊之处不止于此。广西是受台风、霜冻影响较为显著的地区，每当这时，其他品种香蕉会成片倒下，只有体重较轻、耐霜冻的小米蕉不受影响。此外，小米蕉也不需要做特殊的病虫害处理，只需正常的水肥就可茁壮成长。

“母根旁边还会长出子根，一年四季都在长，天天都有蕉砍，一亩地一年能产4000斤。”李如创家一共种植了30亩的小米蕉，每个月只需要花一星期左右的时间用于种植和管理，其他时间里，砍蕉和运到村中心的仓库，就是全部的工作。

5年前，李如创也曾砍蕉，而且是连根砍掉。当时，小米蕉的收购价是4角钱，很多村民嫌采摘麻烦，干脆让小米蕉烂在地里。“不景气的时候都没人愿意收，出了南宁就没人吃小米蕉了。”

现在：“整个镇都勤快了起来”

小米蕉的行情变化源自一家网上店铺。2018年，家住金陵镇的龙杰，听从朋友的建议，在拼多多上开设了一家店铺，只卖小米蕉。

龙杰是镇上的种植大户，他的父亲承包了100亩的种植园，其中有不少是小米蕉。为了解决“卖难”问题，他尝试网上销售，结果出乎意料。

从最开始的几十单，到一百单、一千单，最多的时候，一天卖出了8000单、超过6万斤的小米蕉，几乎承包了当时金陵、双定两个镇一天的产量。

当一个全新的市场出现时，所有的资源都自然而然地运转和优化起来。

2019年到2020年间，以武陵村为中心，附近的双定镇、金陵镇、那龙镇村民把能利用的土地都种上了小米蕉。这期间，镇上陆续出现了20多家拼多多店铺，不少村民过上了早上砍蕉、白天打包的“双工种”生活，运输包装盒与快递的货车，每天都从田间地头驶过……

2020年，李如创种植小米蕉，他的夫人在仓库封装打包，两口子的年收入接近20万元。龙杰的父亲，也将种植项目全部替换成了小米蕉，他每天早上4点多起床，和工人们一起砍蕉。

在庞大的线上需求带动下，线下的跨区域通路也被激活，几天前，龙杰刚刚发货到北京，一车装了整整5万斤。一些人开始尝试通过直播的方式向更多消费者介绍小米蕉。“相较以前，整个镇都更有活力了，感觉大家都勤快了起来。”一位双定镇的商家说。

未来：“中国市场实在太大了”

事实上，早在2014年，双定镇就有人尝试把小米蕉放在网上卖，但订单断断续续，始终没有做起来。

没人能看见，是彼时小米蕉难以“入网”的主要原因。一方面，通过电商销售农产品，最核心的是流量问题，商家需要通过直通车、坑位费等方式来购入流量，商品才会被消费者看到。而客单价低、利润率低的农产品和农户，无疑是承担不起这样的费用的。另一方面，在传统“人找货”的搜索场景之下，很少有人会主动搜索“小米蕉”这个词，尤其是多数人从来没有听说过这个品种。

受制于传统电商的流量分配模式，互联网更多是将产品卖到了农村，而不是帮助村民们把农产品卖出去。

拼多多建立了一个反向通道。这个起家于农产品的平台，在创立初期只卖农产品，并且据此设计了其模式和算法。他们以商品流的方式，帮助包括小米蕉在内的各地特色农产品精准匹配到喜欢它们的消费者，从而在云端建立起一个超级大市场，并且借此绕开传统农产品流通的限制，将农产品流通的基本单位由货车变成了包裹，通过产地-快递的方式，直接送到消费者手上。

2020年，拼多多实现了2700多亿元的农产品成交额，其中像小米蕉这样的特色农产品，就超过了1500余款。在这个过程当中，拼多多和数千个类似双定、金陵的村镇形成了稳定的利益集体。

在市场的推动下，这个集体仍在持续的进化中。武陵村打包的村民们，学会了根据不同的收货地址，来分配不同熟度的小米蕉；商家们逐渐掌握了一套完整的话术，以解答北方的消费者关于“为什么香蕉会这么小”的疑问。

作为该产业链中的一份子，龙杰对于小米蕉未来发展成为更大的产业充满信心，“因为中国市场实在太大了。”他说。

(责编：董童、李源)