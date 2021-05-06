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2021吉祥文化金银纪念币来了！5月20日将发行两枚心形币

2021年05月06日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，人民银行自5月9日起发行2021吉祥文化金银纪念币一套。该套金银纪念币共7枚，其中金质纪念币3枚，银质纪念币4枚，均为中华人民共和国法定货币。

据介绍，该套金银纪念币正面图案均为“吉祥”文字造型衬以中国传统纹饰，并刊国名、年号。

5克圆形金质“美意延年”纪念币（5月9日发行）背面图案为鹿、寿桃、吉祥花卉等组合图案，并刊“美意延年”字样及面额。

100克圆形银质“美意延年”纪念币（5月9日发行）背面图案为蝴蝶与猫组合图案，并刊“美意延年”字样及面额。

60克圆形银质“寸草春晖”纪念币（5月9日发行）背面图案为母子天鹅造型，并刊“寸草春晖”字样及面额。

3克心形金质“琴瑟和鸣”纪念币（5月20日发行）背面图案为两只小鸟、树、果实等组合图案，并刊“琴瑟和鸣”字样及面额。

30克心形银质“琴瑟和鸣”纪念币（5月20日发行）背面图案为百合花装饰衣袖、女子手、香囊、瑟等组合图案，并刊“琴瑟和鸣”字样及面额。

3克圆形金质“竹报平安”纪念币（5月20日发行）背面图案为喜鹊与竹子枝叶组合图案，并刊“竹报平安”字样及面额。

15克圆形银质“竹报平安”纪念币（5月20日发行）背面图案为梅瓶、竹子枝叶、窗等组合图案，并刊“竹报平安”字样及面额。

纪念币规格和发行量方面，5克圆形金质纪念币含纯金5克，直径20毫米，面额80元，最大发行量5000枚；100克圆形银质纪念币含纯银100克，直径60毫米，面额30元，最大发行量10000枚；60克圆形银质纪念币含纯银60克，直径40毫米，面额20元，最大发行量20000枚；3克心形金质纪念币含纯金3克，外接正方形边长18毫米，面额50元，最大发行量20000枚；30克心形银质纪念币含纯银30克，外接正方形边长40毫米，面额10元，最大发行量30000枚；3克圆形金质纪念币含纯金3克，直径18毫米，面额50元，最大发行量10000枚；15克圆形银质纪念币含纯银15克，直径33毫米，面额5元，最大发行量20000枚。

(责编：罗知之、章斐然)

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