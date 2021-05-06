人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年“五一”假期（5月1日-5月5日），在疫情防控形势基本平稳的前提下，旅游服务消费潜力得到充分释放，全国居民商品消费持续活跃，与去年“五一”假期相比实现持续稳步增长。

国内旅游服务消费全面恢复 部分旅游服务首超疫情前水平

“五一”期间，旅游消费潜力得到充分释放，旅游相关服务全面恢复，名胜风景区、旅行社、旅游饭店等相关服务销售收入首次超过2019年同期水平。增值税发票数据显示，“五一”期间旅游相关行业销售收入同比增长153.4%，两年平均增长5.3%，其中名胜风景区销售收入同比增长370.7%，两年平均增长18.7%；旅行社相关服务受国内跨省游热度上升带动，销售收入同比增长212%，两年平均增长8.4%；受旅游相关服务全面恢复带动，旅游饭店同比增长103.8%，两年平均增长2.4%，上述三类服务销售收入均首次超过2019年同期水平。“五一”期间，室外游乐园及市郊休闲观光消费较为活跃，同比分别增长252.7%和278.9%，两年平均分别增长4.3%和53.9%；室内亲子游乐场等室内娱乐服务同比增长82.2%，两年平均增长17.6%。

受旅游市场火爆带动 住宿和餐饮服务增速进一步提高

今年“五一”是新冠肺炎疫情以来首次对出行、住宿全面放开限制的小长假，受旅游市场火爆带动，住宿服务业稳步提升，增速较清明期间进一步提高。增值税发票数据显示，住宿服务业销售收入同比增长84.8%，两年平均增长7.4%，两年平均增幅比清明期间高1.4个百分点。其中，个性化需求上升带动民宿服务、露营地服务分别同比增长94.6%、255.4%，两年平均分别增长18.4%、35.4%；经济型连锁酒店同比增长80%，两年平均增长6.7%。

“五一”期间，家人团圆、朋友聚会、出行就餐等需求带动餐饮服务业发展加快，继春节首次超过2019年同期水平后，增幅进一步扩大。增值税发票数据显示，餐饮服务业销售收入同比增长62.3%，两年平均增长17%，两年平均增幅分别比春节、清明期间提高14.3和5.9个百分点。

全国消费促进月叠加小长假效应 消费潜力进一步释放

“五一”期间，“全国消费促进月”启动叠加小长假效应，进一步激发消费市场活力、释放消费潜力、巩固消费回升向好势头。增值税发票数据显示，健康生活成为消费新热点，文体娱乐服务持续增长。“五一”期间，博物馆、图书馆、文化艺术表演等深受欢迎，群众参与度日益提高。增值税发票数据显示，文化艺术业销售收入同比增长48.3%，两年平均增长18.3%。健身休闲活动发展较为平稳，同比增长29.3%，两年平均增长7.6%。休闲及文化等娱乐业销售收入同比增长115.6%，两年平均增长28.5%。

国家税务总局收入规划核算司副司长赵连伟表示,“五一”假期居民消费潜力有效释放，相关消费指标进入常态化增长区间，假日经济效应持续显现，特别是部分旅游服务首超疫情前水平，显示中国经济的韧性和活力，国内超大规模市场优势得到体现，国内大循环进一步畅通，中国经济发展稳中加固、稳中向好态势进一步呈现。

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