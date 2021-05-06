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消博会前瞻：消博会蓄势待发 将提速海南自贸港建设

2021年05月06日18:11 | 来源：中国新闻网
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中新社海口5月5日电 题：消博会前瞻：消博会蓄势待发 将提速海南自贸港建设

中新社记者 王子谦

首届中国国际消费品博览会(简称“消博会”)将于5月7日至10日在海口举办，预计将成为亚太地区规模最大的消费精品展。首届消博会的举办，不仅符合海南自贸港的战略定位，也将进一步推动海南自贸港与国际旅游消费中心建设。

消博会缘何落地海南？

作为中国最新设立的国家级展会，消博会缘何落地海南自贸港？

在去年6月公布的《海南自由贸易港建设总体方案》中，中国已明确海南国际旅游消费中心的定位，提出举办消博会。中国商务部副部长王炳南今年3月在接受媒体采访时表示，举办消博会是建设海南国际旅游消费中心的实际行动，对推进海南自贸港建设具有重要意义。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，“消博会的天时+自贸港的地利”让全球见证海南的开放先行，海南自贸港在贸易便利化方面展示出的更多红利，也将在消博会上变为现实。

他说，消博会与中国进出口商品交易会(广交会)、中国国际进口博览会(进博会)和中国国际服务贸易交易会(服贸会)共同构成了“四轮驱动”式的国家级商务会展体系。

安永最新发布报告称，首届消博会的举办适逢中国消费者对多样化、个性化和高品质商品的需求日益释放之际，展会将提升海南的供应链设计、产品组合和价格竞争力，还有助于将更多中产家庭的强劲消费需求带回国内市场。

展现自贸港建设“窗口”

海南自贸港建设以来，对标国际最先进的经贸规则，发挥投资和贸易自由便利的政策优势，吸引国内国际双循环中的人流、物流、资金流汇聚。首届消博会成为展示海南自贸港完善政策体系、扩大消费市场、提升营商环境的重要窗口。

从海南自贸港建设进展来看，目前自贸港政策制度框架初步建立，国际旅游消费中心建设成效显著。

从消博会筹备过程来看，从招商邀请、展品入关、销售政策等方面，展示出自贸港的政策创新。如公布的展期内销售进口展品税收优惠政策，即对海南建设国际旅游消费中心起到重要推动作用。

白明表示，海南建设国际旅游消费中心，“旅游+消费”复合型中心定位的出发点就是要促进旅游与购物的良性互动。随着海南经济的持续增长及自贸港政策不断完善，未来岛内、国内、国外三大购买力在海南自贸港叠加相互借力，能激发起更大的消费需求。

“消博会是海南自贸港政策体系的集成，为国内外企业提供与自贸港产业体系的对接平台。”绿地集团总裁助理、绿地贸易港集团总经理薛迎杰表示，参加消博会体现了企业对自贸港消费市场发展方向和潜力的认同，有助于进一步把握新商机。

为自贸港建设添动力

首届消博会将重点举办多场官方活动和主题论坛，为国内外企业和海南深度对接创造契机。

在安永华南区主管合伙人黄寅看来，消博会汇聚大批企业洽谈合作，将推动海南成为国内外商品和要素循环畅通的巨大引力场，同时也为海南构建现代产业体系增添新动力。

“海南自贸港的政策优势对国际消费品牌是重大利好，也为公司在海南的布局带来想象空间。”施华洛世奇水晶业务大中华区董事总经理孙珏受访时说，海南自贸港政策对珠宝行业的全球供应链布局产生重大影响。企业正在研究相关政策，立足于海南全岛封关的时间点，探索适合发展的具体路径。

消博会也将进一步壮大海南离岛免税业态规模。消博会组委会有关负责人介绍说，消博会优化海南离岛免税供给体系，为离岛免税店及其他零售业态商家提供扩大供应来源的机会，推动免税品与国际市场在品牌、品种、价格上“三同步”。

海南师范大学中国特色自由贸易港研究中心主任刘锋说，消博会对海南的拉动作用体现在多个层次。一方面直接带动了本地旅游、交通、会展以及餐饮等行业发展和消费升级；另一方面，海南可有针对性地引导中高端消费品、国际奢侈品等产业链关联企业投资落户，探索发展境外免税品“前店后仓”“前店后厂”等创新模式。(完)

(责编：胡永秋、牛镛)

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