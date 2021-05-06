新华社北京5月6日电（记者邹多为、王雨萧）这个“五一”小长假“买买买”有多旺？商务部6日发布的数据显示，在“双品网购节”带动下，“五一”假期，全国网络零售额同比增长29.2%，在线旅游零售额更是同比大幅增长371.2%。

据商务大数据对重点电商平台监测显示，第三届“双品网购节”自4月28日启动以来，线上消费提质升级效果明显：前8天（4月28日至5月5日），全国网络零售额达到3818亿元，同比增长28.1%，其中，实物商品网络零售额3042亿元，同比增长27.1%。

数据还显示，在线旅游已明显回暖。5月1日至5日，国内线上旅游产品和景点门票销售额同比分别增长526.3%和300.7%；高品质出游正成为发展趋势，兼顾安全与体验的定制化精品小团游受到热捧，私家团游、亲子游、红色游同比分别增长超10倍、7倍和2倍。

在线餐饮则“紧随其后”，零售额同比增长56.7%，在外地出游和亲朋聚餐推动下，在线餐饮到店销售额同比增长272.3%。

此外，智能家电等升级类商品销售持续增长。苏宁易购数据显示， “五一”小长假期间，智能马桶、智能晾衣架、智能灯具等产品销量同比增长超180%；京东平台数据显示，部分城市8K电视机销量增长约50%。

据介绍，本届“双品网购节”以“品牌品质·惠享生活”为主题，旨在汇聚新资源、丰富新供给、扩大新消费，巩固经济回稳向好势头、服务构建新发展格局，活动将持续至5月12日。

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