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出具不实、虚假检验检测报告或担刑责

2021年05月06日20:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月6日电（记者赵文君）根据有关法律规定，市场监管总局近日制修订《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构资质认定管理办法（修正案）》，明确检验检测机构及其人员应当对所出具的检验检测报告负责，并明确除依法承担行政法律责任外，还须依法承担民事、刑事法律责任。

　　这是市场监管总局认可检测司司长董乐群6日在新闻发布会上介绍的。《检验检测机构监督管理办法》统一违法情形的判定尺度、明确实施处罚的法律依据。办法提出四种不实检验检测情形、五种虚假检验检测情形，明确了从业机构必须严守的行业底线。针对“出具不实检验检测报告”和“出具虚假检验检测报告”，办法明确严格按照法律、法规的规定实施罚款、没收违法所得直至撤销、吊销、取消检验检测资质或者证书。市场监管部门将对不实和虚假检验检测违法行为的行政处罚信息纳入国家企业信用信息公示系统等信用平台，归集到企业名下，以推动实施失信联合惩戒。

　　《检验检测机构资质认定管理办法（修正案）》提出优化市场准入服务便利机构的具体措施：检验检测机构资质认定程序全面实行告知承诺程序；检验检测机构资质认定推行网上审批，有条件的市场监管部门可以颁发资质认定电子证书。资质认定许可整体由80个工作日压缩至52个工作日；对上一许可周期内无违反市场监管法律、法规、规章行为的检验检测机构，可以采取书面审查方式予以延续资质认定证书有效期。

　　据统计，2020年，我国近4.9万家检验检测机构共出具检验检测报告近5.67亿份，这一市场规模约占全球检验检测市场20%。

　　董乐群介绍，去年市场监管总局联合多部门检查检验检测机构1.6万家次，查办违法违规案件3439起，目前已撤销、注销227家，移送公安司法机关14起。今年将深入开展部门联合“双随机、一公开”监督检查，以食品检验、机动车检验、生态环境监测等高风险领域为重点，持续开展行业整治行动。

(责编：胡永秋、赵欣悦)

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