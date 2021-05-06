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我国将多措并举提高粮食安全保障能力

2021年05月06日22:57 | 来源：新华网
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新华社北京5月6日电（记者于文静）“十四五”开局之年，稳定粮食生产对于经济社会发展全局意义重大。6日召开的国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展，切实提高粮食安全保障能力。

农业农村部农情调度显示，今年粮食丰收基础较好，冬小麦面积实现近4年来首次增加，长势好于上年和常年，夏粮可望再获丰收。同时，春耕春播进展顺利，早稻面积保持稳定。全年粮食意向种植面积进一步扩大，其中玉米面积比上年增加。

会议要求，毫不松懈抓好粮食稳产丰产。稳定和完善稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴等政策，扩大三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，让农民种粮有钱赚。中央预算内投资、省级统筹的土地出让收益使用等对产粮大县给予倾斜。严格落实地方粮食安全主体责任。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，今年中央把粮食产量纳入发展的主要预期目标，农业农村部组织开展粮食稳产增产五大行动，奋力夺取全年粮食丰收。

为实现今年粮食生产的目标任务，农业农村部加强“义利同抓稳面积”。继续向各省下达了粮食生产的目标任务，各地进一步细化实化，把责任落实到县乡。同时，中央进一步加大支持力度，稻谷小麦最低收购价都比去年提高了1分钱。农业农村部整合落实直接支持粮食生产的资金240亿元，资金量是近年来最多的。

提高粮食安全保障能力，必须抓好产业链各环节。会议提出，做好粮食收购、储备和市场调节，保障供应和价格稳定。改善粮食仓储物流设施，优化粮食储备规模结构。

保障粮食安全，耕地和种子是关键。如今的粮食安全，一定程度上也是食物安全。百姓的食物需求更加多样化，需要相关部门树立大农业观、大食物观。

会议提出，加强耕地保护和质量建设。实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。要强化农业生产科技支撑，立足国情，围绕人民群众需求，以科学务实精神着力攻关补短板。提高稻谷、小麦品质和大豆油脂含量，培育优质蔬菜品种，提高重要农产品单产和市场适应度，提升奶牛出奶量和肉牛品质。

业内专家表示，下一步要加快完善机制，充分调动市场力量，推动科研机构、高校与企业、农户等协同创新。建立健全商业化育种体系，培育壮大种业企业，以科技创新推动农业提质增效。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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