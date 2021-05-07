江苏退运固废维护生态安全
2021年05月07日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 （郑天祥、王晓军、李正法）日前，在南京海关隶属如皋海关的严密监管下，江苏省内一批3346.6吨洋垃圾煤焦油顺利装船退运出境。
据了解，如皋海关自主开展风险研判，对一票申报品名为“煤焦油”的货物进行舱单布控。随后，如皋海关关员在辖区易联能源液体化工品仓库内对该批货物现场查验，发现该批货物为灰黑色不透明黏稠状液体，经取样送专业机构鉴定，该批货物为灰分、水分超标的煤焦油，属于废油，为禁止进口洋垃圾。为防止造成环境污染危害，如皋海关坚持洋垃圾退运与案件办理同步进行，第一时间与南通海关缉私分局联合成立涉案固废退运工作专班，加强政策宣讲，优化退运流程，细化时间节点，一以贯之推进固废退运工作，成功实现了“严管严打、快速退运”，维护国家生态安全。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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