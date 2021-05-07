首届消博会期间，除举办开幕式、全球消费创新暨免税与旅游零售大会外，还将举办一系列的新品发布、行业推介等形式多样的配套活动。图为5月6日，在海南国际会展中心湖北馆，工作人员在查看“海百合”智能音乐情感机器人。

袁 琛摄（人民视觉）

本报海口5月6日电 （记者邱海峰）记者从6日举行的首届中国国际消费品博览会媒体吹风会上获悉，首届消博会于5月7日至10日在海南海口举行，展览总面积8万平方米，将成为亚太地区规模最大的消费精品展。

作为国内首个以消费精品为主题的国家级展会，消博会吸引了全球目光。首届消博会设6万平方米国际展区，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和服务消费五大专业展区，来自约70个国家和地区的超640家企业参展，参展品牌1365个，瑞士担任首届消博会主宾国；设2万平方米国内展区，参展企业超850家，参展品牌1263个。各类采购商和专业观众报名数量超过3万人，预计各类观众超过20万人次。

展会期间，一系列配套活动将同步举办。围绕“新消费、新平台、新机遇”主题，组委会将举办主题论坛——全球消费创新暨免税与旅游零售大会。此外，国际品牌将举办81场首发首秀活动，发布上百款新品，涵盖服饰箱包、美妆用品、食品酒饮、珠宝钻石等几十个品类。10个省区市将举办本地精品发布活动。

据悉，首届消博会由商务部和海南省人民政府共同举办，定位为全球消费精品展示交易平台，以专业展示、交易、品牌宣传为主，现场零售为辅。5月10日为社会公众开放日，观众可凭票入场。

(责编：杨光宇、赵欣悦)