本报记者 邱海峰

今年以来，位于湖南省永州市新田县工业园区的湖南德力重工有限公司不断提升科技创新和产品研发能力，各类型微型挖掘机产品订单增多。为确保产品如期交付，企业在抓好安全生产的前提下，开足马力赶制订单。图为工人们正在进行生产。

刘贵雄摄（人民视觉）

今年以来，山东省青岛市即墨区依托传统纺织服装产业优势，持续鼓励企业加速科技创新，推动工业互联网改造，提升自主品牌竞争力，企业迎来产销两旺的良好态势。图为青岛华盛袜业有限公司车间内，工人在生产线上作业。

梁孝鹏摄（人民视觉）

近期，全国31个省（区、市）陆续发布“首季报”。数据显示，一季度，全国31个省（区、市）GDP均实现两位数增长，其中湖北、海南、浙江3省经济增速位列前三，均高于19%。相关人士指出，各省份最新发布的经济数据进一步印证了中国经济持续稳定恢复的态势，未来省域间“你追我赶”的良性竞争将不断增强中国经济发展动力。

8个省份进入“万亿俱乐部”

从各省份发布的一季度经济成绩单来看，无论是总量还是增速，都有着不俗表现。

作为经济总量已连续32年居全国首位的经济大省，广东省在去年GDP首次突破11万亿元的基础上，今年一季度继续领跑全国，达到27117.96亿元。紧随其后，江苏省GDP规模为25878.38亿元，二者成为一季度两个经济总量突破2.5万亿元的省份。

排在广东、江苏之后，还有6个省份经济总量超过1万亿元，分别为山东、浙江、河南、四川、福建、湖南。上述8个省份GDP总量达到133539.3亿元，超过一季度全国GDP的一半。

增速方面，有8个省份经济增速跑赢全国，其中增速位居第一的是湖北，达到58.3%。此外，海南、浙江、江苏、安徽、广东、江西及重庆7个省市经济增速分别达到19.8%、19.5%、19.2%、18.7%、18.6%、18.4%、18.4%。

谈及一季度经济高速增长，湖北省统计局总统计师叶福生表示，这一方面是受上年同期基数低、就地过年增加工作日等因素的影响，另一方面是经济恢复向好发展的体现，这是经济因素、政策因素和基数效应共同作用的结果。

在今年“首季报”中，有30个省份公布了两年平均增速这一指标。其中，10个省份GDP两年平均增速达到6%及以上。与一季度全国GDP两年平均增速5.0%相比，有19个省份达到或超过这一水平。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平对本报记者分析，一季度各省份经济运行情况与全国经济稳定恢复态势基本保持了一致，其中一些外贸、制造业表现较好的省份，经济复苏势头尤为强劲。“总的来看，在多方面因素共同推动下，一季度各省份经济实现了良好开局。”

各地新动能不断发展壮大

今年以来，各省份在实现经济“量”的突破同时，在“质”的提升上也有不少新看点。

在经济第一大省广东，新动能不断发展壮大，一季度，先进制造业、高技术制造业增加值分别同比增长27.6%、21.4%，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车、集成电路分别增长170.4%、138.9%、273.1%和68.5%。

广东省统计局局长杨新洪介绍，一季度，最主要的拉动因素是工业，对广东GDP增长拉动了8个百分点，规上工业所占的比重达到33%。其中，先进制造业是制造业的重要引擎，广东省推动的20个战略产业集群已经开始发挥对制造业很好的支撑拉动作用。同时，新经济在全省一季度GDP里面占25.4%，比上年度提高0.2个百分点。

在海南，一季度，第三产业增加值同比增长25.5%，高于GDP增速5.7个百分点，对经济增长贡献率达到78.9%，拉动GDP增长15.6个百分点。海南省统计局核算处处长蔡智芬表示，服务业支撑作用明显，是支撑全省经济加快恢复增长的主要因素。其中，以信息技术服务、互联网和平台经济为主的新兴服务业持续快速发展，新动能作用不断增强。一季度，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商业服务业增加值分别增长18.9%和24.5%，两年平均增长22.8%和21.8%，共同拉动GDP增长1.3个百分点。

一季度，重庆科技创新步伐持续加快，新增入库科技型企业1138家，同比增长57.8%；浙江规模以上工业单位增加值能耗同比下降5.2%，两年平均下降3.8%；安徽网上商品零售额增长41.9%，两年平均增长37.6%……

进一步促进区域协调发展

一季度开局良好，接下来怎么干？多地作出新部署。

聚焦外贸外资等领域，浙江省日前提出，全力稳住外贸基本盘，持续加大对小微企业帮扶力度，推动内外贸一体化发展；着力扩大有效投资，切实抓好省市县长项目，大力招引重大外资项目，充分挖掘民间投资潜力，大力支持传统行业加大技改投资，加大新兴产业投资力度，提升先进制造业投资水平。

围绕科技创新和转型升级，河北省提出，奋战二季度，加大创新资源优化整合力度，加快重点实验室、产业技术研究院、众创空间和京津冀协同创新共同体建设，深入实施“万企转型”，大力发展战略性新兴产业和现代服务业，全面提升产业链供应链创新链价值链现代化水平。

“总体来看，高技术产业、服务业等在经济发展中的重要性日益凸显。在此过程中，各地需要努力提升发展质量，进而不断地提高经济发展水平、人均GDP水平和人均收入水平，让人民群众的获得感和幸福感不断增强。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平说。

在连平看来，接下来，外部环境依旧复杂严峻，各地在推动经济恢复发展过程中应充分考虑各种不确定性因素，牢牢抓住扩大内需这个战略基点，采取更多有针对性的措施激发消费和投资的潜力，为经济发展提供更为有力的支撑，进一步促进区域协调发展。

(责编：杨光宇、赵欣悦)