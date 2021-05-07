本报北京5月6日电 （记者丁怡婷）记者从住房和城乡建设部获悉：2021年我国城市体检样本城市数量扩大至59个，有条件的省份在设区城市全面推动城市体检工作。

据介绍，从2018年开始，住房和城乡建设部开展城市体检工作，2019年选择11个城市开展体检试点，2020年选择36个样本城市全面推进城市体检工作。除样本城市外，江西、广东、陕西、青海等省份也在探索全省推进城市体检。经过3年的实践探索，目前已基本建立了城市体检评估机制，建立了生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力等8方面65项指标组成的体检指标体系，形成了城市自体检、第三方体检和社会满意度调查相结合的城市体检工作方法。

从城市体检情况看，当前我国城市功能不断完善，人居环境得到改善，特别是在新冠肺炎疫情防控中，城市基础设施总体运行平稳，发挥了重要保障作用。同时，体检结果显示，当前各样本城市也存在中心区普遍人口过密、功能布局不均衡、社区基础设施和公共服务设施配套不足、城市特色塑造和历史文化保护不足、城市管理水平和应对风险能力有待提高等问题。

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