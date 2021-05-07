近年来，河北白沟新城以非首都功能产业承接为着力点，制定出台一系列优惠政策，不断优化营商环境，承接北京服装市场的商户外迁。图为顾客在白沟新城动批服饰广场内选购服装。

新华社记者 金良快摄

本报北京5月6日电 （记者王俊岭）日前，银保监会公布的一组数据显示，随着各项金融帮扶政策的落实，个体工商户面临的“融资难、融资贵”正获得显著缓解。

最新数据显示，截至2021年3月末，个体工商户贷款余额5.4万亿元，同比增长29%，高于各项贷款增速16.4个百分点，增速连续5年上升；贷款户数达到1834万户，同比增长25%，5年实现翻番，信贷覆盖面持续扩大；信用贷款余额8939亿元，同比增长68%，占个体工商户贷款比重16.5%，同比提升4个百分点，信用贷款比重明显提高。2021年前3个月，新发放的普惠型个体工商户贷款平均利率约6.2%，较2020年平均水平下降超过0.3个百分点，较2019年下降超过1.3个百分点，个体工商户融资负担不断减轻。

从银保监会相关负责人发布的具体信息来看，取得这些积极变化的原因主要有三个方面：

精准实施个体工商户抗疫纾困政策。及时出台实施贷款阶段性延期还本付息政策，2020年以来通过续贷累计为个体工商户提供了3894亿元“无缝衔接”的资金周转支持。针对小店经济、旅游服务从业者等受疫情影响较大的个体经营者，出台信贷帮扶措施。引导银行机构为个体工商户“量体裁衣”，创新信用贷款产品，推广“无接触”金融服务。鼓励保险业为个体工商户提供延后保费缴纳等服务，对因疫情停运的营运车辆适当减免保险费用。引导保险机构适当放宽保险赔付条件，拓展赔付责任范围，通过“绿色通道”、线上对接等方式，对个体工商户实现“应赔尽赔快赔”。

着力增强金融服务个体工商户的外部约束与内生动力。强化考核刚性约束，将个体工商户纳入普惠型小微企业贷款监管考核体系，确保实现贷款增速、户数“两增”目标。实施资本监管差异化政策，对银行发放的个体工商户贷款按零售贷款进行风险资本计量，给予75%的优惠权重。要求银行完善个体工商户等小微业务的内部管理机制，落实授信尽职免责制度，采取差异化的不良贷款容忍度。优化机构内部绩效考核，明确要求银行根据个体工商户业务特点，单设考核指标，加大分值权重，并给予内部资金转移定价（FTP）优惠或经济利润补贴。

加强跨部门协同解决个体工商户融资难点痛点。联合国家发展改革委，依托中小企业融资综合信用服务平台开展“信易贷”。联合市场监管总局，依托小微企业名录系统开展“银商合作”。推动财税部门出台税收优惠政策，对个体工商户贷款利息收入、担保费用收入免征增值税。指导银行机构对接各类政府信用信息平台，及时获取个体工商户纳税、工商年检、社保、行政处罚等信息，缓解银企信息不对称难题。

“下一步，银保监会将保持工作力度不松，政策不急转弯，综合施策精准发力，持续提升金融服务个体工商户质效。延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，并将政策适用范围扩大覆盖货车司机、出租车司机、网店店主等个体经营者，鼓励银行对已延期的通过正常续贷流程继续给予支持，确保政策平稳过渡。”该负责人说。

(责编：杨光宇、赵欣悦)