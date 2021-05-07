本报电 （赖群英）今年以来，美的机电、德冠新材料、悍高五金、阅生活家居科技等项目相继落户广东省佛山顺德区杏坛镇“村级工业园改造”地块。

据杏坛镇镇长谭灿荣介绍，自2018年全面推进的顺德“村级工业园改造”工作开展以来，杏坛镇始终坚持“政府收储”为主的村改模式，不仅形成了以新材料、智能制造、智能装备、港口经济、文旅产业五大核心的新产业布局，还带动了产业、生态、组织、人才、文化等多方面改变，为产业再发展和腾飞提供了基础。

此外，当地还对镇内河涌进行整治、淘汰废旧塑料等脏乱污企业、利用部分村改土地复绿复耕等，改善生态环境，提升人民生活品质，打造宜居的“岭南水乡”。

据悉，“村级工业园”紧靠顺德核心城区，境内有顺德新港港口优势，便捷的交通拉近了与粤港澳大湾区产业链的空间距离。“村级工业园改造”不仅解决了企业用地难问题，而且较低的生活成本也为企业留住人才提供了保障。

在美的机电事业群总裁伏拥军看来，村改为包括美的机电在内的众多企业立足顺德、加大在顺德的投资创造了有利条件。谭灿荣表示，以城助产，以产促城，产城融合带动了杏坛城市发展。

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