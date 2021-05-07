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站在博鳌，感受中国的历史方位

本报记者 杨俊峰
2021年05月07日05:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　工人在位于中老边境的中老昆明-万象铁路友谊隧道进行施工作业（3月5日摄）。
　　新华社记者 江文耀摄

　　2月3日，满载年货的中欧班列抵达中国铁路西安局集团有限公司新筑车站。
　　新华社记者 李一博摄

　　博鳌亚洲论坛国际会议中心（4月17日摄）。
　　新华社记者 杨冠宇摄

　　初夏时节，海南博鳌风和日丽，海阔天空。

　　此时距离博鳌亚洲论坛2021年年会结束已有半月，年会引发的热度却一直未减。

　　从默默无闻的小渔村启航，到成为具有世界影响力的高层次对话平台，博鳌亚洲论坛20年间已枝繁叶茂、硕果累累，成为在不确定性中加强对话、谋求共识的重要国际舞台。

　　在年会开幕式上，国家主席习近平以视频方式发表题为《同舟共济克时艰，命运与共创未来》的主旨演讲。

　　习近平指出，博鳌亚洲论坛成立20年来，见证了中国、亚洲、世界走过的不平凡历程，为促进亚洲和世界发展发挥了重要影响力、推动力。当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期。我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。

　　论坛嘉宾点赞中国贡献、称赞中国方案、期待中国机遇的声音，依然回响耳畔。站在博鳌这个昔日的海滨小渔村，我们可以感受到中国的历史方位。

　　世界点赞中国贡献

　　人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。中国在疫情防控和世界经济复苏中的贡献，成为今年博鳌亚洲论坛与会嘉宾重点关注的话题之一。

　　博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文说：“博鳌亚洲论坛是今年首个以线下会议为主的大型国际会议。在新冠肺炎疫情严重冲击世界经济的背景下，中国如期举行论坛，向世界传递携手应对疫情的信心，展示后疫情时代亚洲发展愿景，贡献全球治理的亚洲方案。”

　　中国的疫苗研发情况一直备受国际关注。

　　国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟在论坛中说，中国已经提出要将新冠疫苗作为全球公共产品，让各国人民真正用得上、用得起。预计今年下半年，中国将通过多边、双边机制向全球供应更多疫苗。

　　对此，智利总统皮涅拉给予高度评价，他说：“我赞赏中国提高疫苗产量的努力，这使中国疫苗不仅可以服务中国人民，也能服务世界各国的人民。智利的疫苗接种计划已经覆盖了目标人群的近一半，这一目标能够实现，离不开中国人民的合作与友谊。”

　　在推进疫情防控的国际合作方面，中国的努力卓有成效。

　　柬埔寨首相洪森说，柬方高度赞赏中国在“一带一路”倡议下提出健康丝绸之路，并在向多国提供药品、防疫物资和疫苗方面发挥领导作用。这充分体现了中国的全球领导力。柬埔寨王国政府和人民对中国政府和人民表示诚挚的谢意。

　　韩国总统文在寅认为：“在与新冠肺炎疫情的斗争中，没有哪个国家能独善其身，中国政府通过为发展中国家提供疫苗援助等多种方式，为他国提供帮助、抗击疫情，我对此予以高度评价。”

　　后疫情时代，加快推动经济复苏增长、全面恢复正常社会秩序是各个国家面临的最紧迫事项。当前，中国经济正实现稳健复苏，这向全球各国传递了积极信号和坚定信心。

　　在4月18日召开的博鳌亚洲论坛2021年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会上，博鳌亚洲论坛秘书长李保东向大家介绍了两份报告——《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》。

　　其中，《可持续发展的亚洲与世界》报告分析认为，受新冠肺炎疫情影响，亚洲经济去年出现了60年来的首次负增长，而中国作为唯一在2020年实现经济正增长的全球主要经济体，在亚洲保持产业链和供应链畅通稳定、促进贸易与投资等方面发挥了中流砥柱的作用。

　　根据《亚洲经济前景及一体化进程》报告，在经济增长上，因受到疫情冲击，亚洲各经济体都经历了增速的大幅下降。作为本地区最大的经济体，中国对避免本地区经济出现“断崖式下降”做出了重要贡献。

　　4月16日，国家统计局公布了中国一季度国民经济运行数据。据初步核算，一季度中国国内生产总值249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%。总体上看，中国经济持续稳定恢复，开局良好。

　　国际货币基金组织近期也上调了对中国全年经济增速的预期，预计中国经济将增长8.4%，显示了国际社会对中国全年经济发展的信心和期望。

　　对此，印度尼西亚总统佐科说：“2021年世界经济增长预期逐步向好，开始出现正增长，中国经济增长率在第一季度甚至达到了18.3%，这是一种希望。2021年会更好，但需要我们继续努力，才能够让这些好的预期变成现实。”

　　各方点赞中国方案

　　本届论坛年会主题“世界大变局：共襄全球治理盛举，合奏‘一带一路’强音”，点出了当前世界秩序存在的迫切问题，也反映了国际社会的心声。

　　在4天的时间里，有15个国家的国家元首或政府首脑以及99位部长级以上高级官员和前官员，29位国际和地区组织负责人和近百位世界五百强和知名企业高管、众多知名专家学者和文化精英，参与了广泛和深入的讨论，分享他们的经验，探讨解决问题的答案。

　　世界各国命运休戚与共，和平发展是世界潮流。博鳌论坛上，中国政府再次向国际社会表明了中国主张，那就是要团结不要分裂、要合作不要对抗、要开放不要封闭，维护和践行多边主义，弘扬全人类共同价值，通过共建“一带一路”促进共同发展，推动构建人类命运共同体。

　　接下来世界应如何做？平等协商，开创共赢共享的未来；开放创新，开创发展繁荣的未来；同舟共济，开创健康安全的未来；坚守正义，开创互尊互鉴的未来——这就是中国方案。这一方案，广受好评。

　　当前，中国正在构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。4月21日上午，博鳌亚洲论坛就“双循环的中国新发展格局”议题进行交流探讨。

　　博鳌亚洲论坛咨询委员会副主席曾培炎指出，要深刻理解新发展格局，有五个关键词要把握好。一是“扩大内需”。中国将以扩大内需为战略基点，把扩大内需战略和深化结构改革有机地结合起来，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平的动态平衡。二是“畅通循环”。畅通不是简单的物流畅通，而是在生产要素、分配、流通、消费等社会生产的全过程均衡高效循环的流转，消除瓶颈的制约。三是“科技创新”。四是“绿色发展”。五是“深化改革”。构建新发展格局是发展问题，本质上是改革问题，要运用改革的思维和改革的办法，在科技创新、畅通经济循环等重点领域充分发挥市场机制的作用，清除要素流动的机制性、体制性障碍。

　　中国经济体制改革研究会会长彭森在发言中指出，加快构建双循环的新发展格局，最大的挑战是体制机制问题。彭森说：“现在我们面临百年未有之大变局，国际竞争空前激烈，怎么能够在竞争中立于不败之地，关键是把自己的事情办好。国家之间的竞争最重要的是体制机制制度的竞争，如果中国能加快社会主义市场经济改革的步伐，能够把中国特色社会主义市场经济体制建立好，不论是加快构建新发展格局，还是在参与未来的世界竞争，都能保持优势。”

　　此外，坚持多边主义，构建人类命运共同体，也是中国对世界的郑重宣告。中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国将始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，积极推动构建新型国际关系。中国无论发展到什么程度，永远不称霸、不扩张、不谋求势力范围，不搞军备竞赛。这既是中国的态度，也是中国的承诺。

　　全球共享中国机遇

　　“一带一路”和“中国市场”，是本届博鳌论坛的重要关键词。

　　“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。高质量共建“一带一路”，中国愿意与全世界共享发展机遇。

　　对此，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫表示认同。他说，2013年哈萨克斯坦与中国签署“一带一路”战略协议，这是“光明之路”与“一带一路”倡议的对接，在具体联合项目的实施、金融领域的合作、扩大贸易、发展过境运输潜力等方面，哈萨克斯坦可以说抓住了机遇之窗。

　　在论坛开幕式演讲中，文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚认为，“一带一路”倡议将有助于完善区域经济，并进一步强化经济格局，为目前的多方区域合作如东盟东部增长区（BIMP-EAGA）提供多边合作平台。

　　老挝国家主席通伦说，“一带一路”倡议自2013年提出以来，已取得丰硕成果，为加强国际地区的互联互通做出重要贡献。通过参与共建“一带一路”，各国特别是老挝获得了实实在在的利益。老方始终高度重视“一带一路”倡议，积极推进老挝陆连国战略同“一带一路”倡议的对接，坚定支持基础设施建设等重大项目。

　　越南国家主席阮春福认为，唯有合作与团结才能获得成功。他说，越南欢迎“一带一路”倡议中所提的加强地区经济连通，希望倡议为后疫情时代世界经济复苏做出贡献。目前越中两国正积极制定计划，以有效落实贡献“一带一路”合作备忘录。

　　中国市场也为国际社会提供了巨大机遇。

　　率先批准区域全面经济伙伴关系协定，举办广交会、服贸会、进博会、东博会……中国开放的大门越来越大。据统计，2020年，中国成为全球最大外资流入国。2021年第一季度，中国实际使用外资金额3024.7亿元人民币，同比增长39.9%。

　　4月28日，亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》报告。报告说，中国强劲的出口和逐步恢复的家庭消费将推动经济发展。中国2021年经济增速由上一次预测的7.7%调高至8.1%，2022年经济增速将达5.5%。另据联合国贸易和发展会议日前发布的报告，2020年中国在全球货物出口总额中占比14.7%，排名全球最高。

　　据外交部消息，今年中国经济继续呈现稳定恢复态势，一季度国内生产总值同比增长18.3%，吸引外资规模同比增长39.9%。第一季度中国对外直接投资317.9亿美元，同比增长4.6%。根据经济合作与发展组织预测，2021年中国对全球经济增长贡献率将超过1/3。

　　目前，中国正积极参与贸易和投资领域多边合作，推进海南自由贸易港建设，推动建设更高水平开放型经济新体制。

　　在博鳌论坛年会“全球自由贸易港发展趋势”分论坛上，商务部副部长钱克明向与会代表介绍海南自贸港发展情况时说，为支持海南新兴服务业的发展，商务部正在加快推动出台跨境服务贸易负面清单，扩大服务贸易开放，下一步商务部将助力海南深入构建服务业发展开放体系，大力发展信息服务业，塑造国际竞争新优势。

　　同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。中国正为人类走向共同繁荣作出积极贡献。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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