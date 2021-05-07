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保障食品安全，节省人力成本，提高工作效率

智慧餐厅，让吃饭更有趣（网上中国）

本报记者 李 贞
2021年05月07日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　位于重庆国际物流枢纽园区内的某智慧餐厅内，顾客正在取餐。
　　孙凯芳摄（人民图片）

　　山东省济南市英雄山路一家火锅店启用机器人给顾客送餐。
　　郝鑫城摄（人民图片）

　　在餐厅后厨，机械手臂从成排的架子上端出一盘盘菜品；在就餐大堂，送菜机器人把美味佳肴送到顾客面前……这是不少智慧餐厅的日常画面。近年来，自动化、智能化、无人化的智慧餐厅日益兴盛，成为餐饮业升级转型的新趋势之一。

　　　 

　　前厅后厨科技感爆棚

　　智慧餐厅“智”在哪里？近日，记者来到位于北京市朝阳区的海底捞智慧餐厅一探究竟。

　　透过橱窗，记者看到几台白色的机械手臂在后厨菜品架前有节奏地挥动，据了解，这是一款自动出菜机。“顾客点餐后，电脑系统会通知出菜机，由机械臂实现出菜、上菜的流程，大大减少人工传菜的工作量。”海底捞新技术研发中心研发经理胡杰告诉记者，由海底捞自主研发的智慧厨房管理系统是后厨智能设备的大脑。“系统会收集智慧厨房各个环节的数据并进行分析，实时监控厨房的运行状态、生产状况、库存情况等。比如有菜品快到保质期了，它就能自动识别并提前拿掉，更好地保证菜品质量。”

　　来到就餐区，顾客能体验到更多智能化服务：四周背景墙上360度环绕投影着蓝天、白云、粉色樱花的画面，科技感十足；桌面下布置了智能地排风系统，煮火锅的蒸汽直接从下方被吸走；餐厅智能配锅机提供“千人千味”服务，顾客可以根据自己的口味定制个性化锅底。

　　海底捞智慧餐厅并非个例。如今，全国各地越来越多的餐饮企业走向智能化，如四川香天下、广州酒家、新白鹿等都引入智能设备。专家表示，信息技术和智能设备的应用不断改变着传统餐饮行业的运营模式。

　　送餐机器人广受欢迎

　　新冠肺炎疫情发生后，餐饮行业对机器人的需求不断上升。在产业链上游，新松、优地、擎朗智能等一大批智能机器人制造企业纷纷投入该领域进行研发。

　　其中，擎朗智能生产的送餐机器人可以实现传菜、空盘回收等任务，还能自主避障。为了更好做到“无接触”，机器人还增加了新功能：菜品送达后，客人无需用手按确定键，机器人便能自主感知并原路返回。例如外婆家餐厅利用智能机器人减少了人员接触，顾客通过二维码进行点餐，之后送餐机器人根据每桌的菜单配送，并附上结账的支付码，就餐全程可以无需人工服务。

　　根据擎朗智能的数据统计，2台送餐机器人即可满足20至30桌顾客的就餐，有效节省餐饮企业的人力成本，提高工作效率。擎朗智能相关负责人认为，从效率、成本以及食品安全的角度来考虑，随着餐饮智能化趋势的不断发展，整个行业都会越来越依赖无人配送等新技术。

　　带动餐饮业提质增效

　　业内人士认为，与传统餐厅相比，智慧餐厅能更好地保障食品安全。比如利用餐盘上的识别码，可以实现对菜品信息的数字化管控，使食品安全可追溯。利用全自动出菜机，可以直接从中央厨房运至店铺的转运箱中抓取菜品，减少人为操作的失误，并阻挡飞虫等异物混入菜品。此外，智慧餐厅的服务也更适应顾客的个性化需求，能够让顾客获得更多元、更有趣的用餐体验。

　　基于这些优势，餐饮行业智能化已成趋势。《2021中国餐饮产业生态白皮书》指出，餐饮产业服务正向智慧化发展，并不断衍生出各种新的应用场景，线上线下连接更加紧密。面向产业上游提供服务的企业快速发展，全民冷链需求爆发，基础设施体系日益完善，产业上游不断创新。

　　相关政策也在支持智慧餐厅的发展。近日，商务部相关负责人在谈到“支持新型消费发展，培育完整的内需体系”时指出，要推动实体商业企业加快数字化、智能化改造和跨界融合，发展智慧餐厅等，推进线上线下更广更深的融合。

　　未来，智慧餐厅还有广阔的应用空间可以探索和挖掘。胡杰说：“尤其是大型餐饮企业，将持续在创新技术方面发力，继续推动创新和新技术方面的投入，优化业务管理系统和智慧餐厅技术，带动整个餐饮业实现提质增效。”

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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