一个5G摄像头掌握方圆500米茶叶长势。

采集茶园多源环境数据，为种植防控决策、茶园植保管理提供更加科学的支撑。

目前，浙江省金华市武义县打造了浙江省首个5G+智慧茶园里，茶园呈现出一派与往常不同的繁忙景象。

在浙江移动5G、云、物联网等技术的支持下，目前3000平方米茶叶数字化生产线和200亩种植基地初步完成了调测和数字化改造，茶叶生产正从以前的手工作业向规模化、标准化、数字化发展，无论是茶叶产量、质量还是茶园工作效率都得到了显著提升。

章勇涛摄（人民图片）

(责编：杨光宇、赵欣悦)