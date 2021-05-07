“数字制茶”来了
2021年05月07日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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一个5G摄像头掌握方圆500米茶叶长势。
采集茶园多源环境数据，为种植防控决策、茶园植保管理提供更加科学的支撑。
目前，浙江省金华市武义县打造了浙江省首个5G+智慧茶园里，茶园呈现出一派与往常不同的繁忙景象。
在浙江移动5G、云、物联网等技术的支持下，目前3000平方米茶叶数字化生产线和200亩种植基地初步完成了调测和数字化改造，茶叶生产正从以前的手工作业向规模化、标准化、数字化发展，无论是茶叶产量、质量还是茶园工作效率都得到了显著提升。
章勇涛摄（人民图片）
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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